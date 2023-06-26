Цена на зерно на Чикагской бирже достигла максимума

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Bloomberg: Пшеница подорожала до максимума после событий с мятежом в России
По данным Чикагской товарной биржи, фьючерсные цены на пшеницу выросли на 2% в понедельник утром, пишет ТАСС.
Сообщается, что цена на пшеницу достигла максимального значения с февраля 2023 года. Примечательно, что скачок стоимости был зафиксирован в выходные дни: в воскресенье цена превысила $7,65 за бушель. По данным агентства, рост цен обусловлен опасениями относительно прекращения зерновой сделки. Bloomberg связал скачок цен с политической ситуацией в России в минувшие выходные.
Ранее «Радио 1» сообщало, что переговоры по зерновой сделке могут активизироваться.
Сообщается, что цена на пшеницу достигла максимального значения с февраля 2023 года. Примечательно, что скачок стоимости был зафиксирован в выходные дни: в воскресенье цена превысила $7,65 за бушель. По данным агентства, рост цен обусловлен опасениями относительно прекращения зерновой сделки. Bloomberg связал скачок цен с политической ситуацией в России в минувшие выходные.
Ранее «Радио 1» сообщало, что переговоры по зерновой сделке могут активизироваться.
Анастасия Крестьянова