Центробанк РФ оценил текущее состояние экономики

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Набиуллина: Экономика России близка к возврату уровня активности конца 2021 года
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика находится на пороге возвращения к уровню той активности, которая была зафиксирована в конце 2021 года. Об этом она заявила в ходе выступления на
конгрессе волонтеров финансового просвещения, пишет издание РИА Новости.
По ее словам, экономика России уже близка к тому, чтобы восстановиться до уровня своего потенциала.
Ранее «Радио 1» сообщало, что рост российской экономики спрогнозировал лава Сбербанка Греф.
конгрессе волонтеров финансового просвещения, пишет издание РИА Новости.
Ранее «Радио 1» сообщало, что рост российской экономики спрогнозировал лава Сбербанка Греф.
Анастасия Крестьянова