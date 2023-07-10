Центробанк сообщил, что во время мятежа ЧВК «Вагнер» россияне купили валюты на 7,1 млрд рублей

Фото: IStock/Lazy_Bear
Продажа валюты физическим лицам 24 июня, в день мятежа «Вагнера», составила эквивалент 7,1 млрд рублей, а в другие дни месяца всего валюты купили на 300 млн рублей.
Об этом сообщается в «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном на сайте Центробанка.
На этом фоне некоторые российские банки продавали самые популярные валюты со значительной наценкой. Курс доллара доходил до 105 рублей, а евро — до 115.
Но такая активность физических лиц не смогла серьёзно повлиять на ситуацию. За июнь общий объем торгов составил 8,1 трлн рублей, что больше майского показателя (7,6 трлн). Центробанк отмечает, что всплеск волатильности носил кратковременный характер.
Ослабление рубля Центробанк связывает со снижением объемов продаж валютной выручки экспортерами на 22,9%, до 7 млрд долларов. По итогам месяца российская валюта потеряла порядка 10% стоимости.
Ранее сообщалось, что страны начали репатриировать золото из-за санкций против России. Reuters ссылается на данные опроса центральных банков и суверенных фондов, который провела компания Invesco. Суверенные фонды переосмыслили свои стратегии, считая, что более высокая инфляция и геополитическая напряженность сохранятся.
Почти 60% респондентов ответили, что замораживание Западом российских золотовалютных резервов сделало драгоценный металл более привлекательным, 68% предпочитают хранить свои резервы у себя. В 2020 году таких было 50%.
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На этом фоне некоторые российские банки продавали самые популярные валюты со значительной наценкой. Курс доллара доходил до 105 рублей, а евро — до 115.
Ослабление рубля Центробанк связывает со снижением объемов продаж валютной выручки экспортерами на 22,9%, до 7 млрд долларов. По итогам месяца российская валюта потеряла порядка 10% стоимости.
Ранее сообщалось, что страны начали репатриировать золото из-за санкций против России. Reuters ссылается на данные опроса центральных банков и суверенных фондов, который провела компания Invesco. Суверенные фонды переосмыслили свои стратегии, считая, что более высокая инфляция и геополитическая напряженность сохранятся.
Почти 60% респондентов ответили, что замораживание Западом российских золотовалютных резервов сделало драгоценный металл более привлекательным, 68% предпочитают хранить свои резервы у себя. В 2020 году таких было 50%.
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Мария Фирсова