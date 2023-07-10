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Центробанк сообщил, что во время мятежа ЧВК «Вагнер» россияне купили валюты на 7,1 млрд рублей

10 июля 2023, 20:16

Фото: IStock/Lazy_Bear

Продажа валюты физическим лицам 24 июня, в день мятежа «Вагнера», составила эквивалент 7,1 млрд рублей, а в другие дни месяца всего валюты купили на 300 млн рублей.
Об этом сообщается в «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном на сайте Центробанка.

На этом фоне некоторые российские банки продавали самые популярные валюты со значительной наценкой. Курс доллара доходил до 105 рублей, а евро — до 115.


Но такая активность физических лиц не смогла серьёзно повлиять на ситуацию. За июнь общий объем торгов составил 8,1 трлн рублей, что больше майского показателя (7,6 трлн). Центробанк отмечает, что всплеск волатильности носил кратковременный характер.

Ослабление рубля Центробанк связывает со снижением объемов продаж валютной выручки экспортерами на 22,9%, до 7 млрд долларов. По итогам месяца российская валюта потеряла порядка 10% стоимости.

Ранее сообщалось, что страны начали репатриировать золото из-за санкций против России. Reuters ссылается на данные опроса центральных банков и суверенных фондов, который провела компания Invesco. Суверенные фонды переосмыслили свои стратегии, считая, что более высокая инфляция и геополитическая напряженность сохранятся.

Почти 60% респондентов ответили, что замораживание Западом российских золотовалютных резервов сделало драгоценный металл более привлекательным, 68% предпочитают хранить свои резервы у себя. В 2020 году таких было 50%.

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Экономист Головецкий: «Цифровой рубль — точно не криптовалюта»
#Центробанк
#валюта
#Вагнер
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Экономист Головецкий: «Цифровой рубль — точно не криптовалюта»
10 июля 2023, 17:45

Фото: istockphoto.com/Nikolay Evsyukov

Профессор, декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС Николай Головецкий прокомментировал новость о том, что до 2027 года граждане России смогут пользоваться цифровым рублём, и заявил, что это станет третьей формой российской валюты, которая не будет являться криптовалютой.
«По замыслу Банка России, цифровой рубль, — это третья, дополнительная форма национальной валюты, которая совместит свойства наличных и безналичных денег. Все три формы российского рубля будут абсолютно равноценными. Цифровой рубль — точно не криптовалюта, так как его эмитентом выступает ЦБ», — сказал в беседе с «Вестями Подмосковья» Головецкий.

Он добавил, что цифровой рубль будет иметь свой персонализированный код и храниться на личном специальном электронном кошельке гражданина.

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#экономика
#рубль
#цифровизация
#валюта
#Центробанк
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Аналитик Суверов: «Банк России повысит ставку на полпроцента»
10 июля 2023, 17:29

Фото: istockphoto.com/Vladislav Zolotov

Финансовый аналитик Сергей Суверов предположил, что в связи с ослаблением рубля, которое наблюдается в последнее время, Центробанк повысит ключевую ставку на полпроцента.
«Центральный банк даёт сигналы, что может быть повышение ставки. Ослабление рубля несёт риски разгона инфляции. Я полагаю, что, учитывая это обстоятельство, Банк России повысит ставку на полпроцента», – прокомментировал в беседе с «Абзацем» Суверов.

До этого сообщалось, что курс евро в ходе торгов на Мосбирже поднялся до 100 рублей. Показатели доллара на торгах также увеличились и составили 92 рубля впервые с 28 марта 2022 года.

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#экономика
#рубль
#курс
#Центробанк
#ключевая ставка
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Белорусский холдинг будет производить в Подмосковье запчасти для коммунальной техники
10 июля 2023, 16:42

Фото: Мининвест МО

В Подмосковье создадут оптово-распределительный сервисный центр запчастей для дорожно-строительной и коммунальной техники. Соответствующее соглашение регион заключил с белорусским ОАО «АМКОДОР – управляющая компания холдинга», сообщили в подмосковном Мининвесте.
Соглашение было подписано в Екатеринбурге на промышленной выставке «Иннопром». Со стороны Московской области подпись в документе поставила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, со стороны холдинга – председатель его Совета директоров Александр Шакутин. Белорусский многопрофильный машиностроительный холдинг инвестирует в проект около 300 млн рублей и создаст порядка 30 новых рабочих мест.
«АМКОДОР» специализируется на производстве коммунальной, лесозаготовительной, сельскохозяйственной, логистической, торфодобывающей и дорожно-строительной техники.  «Новый центр площадью более 14 тыс кв метров будет создан в городском округе Мытищи. Холдинг «АМКОДОР» – проверенный партнёр Подмосковья. Более 80 единиц техники, изготовленной на его предприятиях, используют для содержания объектов благоустройства в нашем регионе», – рассказала зампред.
В холдинг входят 30 юридических лиц, в том числе 22 завода на территории России и Белоруссии. На них работают около 7 тыс человек и выпускается более 6,5 тыс наименований продукции, в том числе 145 единиц техники.
 
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#Екатерина Зиновьева
#Мининвест МО
#экономика
#инвестиции
#Белоруссия
#холдинг
#техника
#запчасти
#соглашение
#Московская область
#Подмосковье
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Аналитик Чернов заявил о росте мировых цен на золото в будущем
10 июля 2023, 15:07

Фото: istockphoto.com/yilmazsavaskandag

Аналитик Владимир Чернов заявил, что наблюдаемая тенденция, когда всё стран начинает возвращать золото на родину после введения западными странами санкций в отношении России, приведёт к тому, что спрос на золото в долгосрочной перспективе заметно увеличится.
«Прецедент с российскими золотовалютными резервами вынуждает мировые ЦБ пересматривать свои стратегии по размещению и хранению ЗВР, а это приводит к снижению мирового спроса на американские доллары, евро и фунты стерлингов и увеличению спроса на золото. В долгосрочной перспективе такая тенденция приведёт к росту мировых цен на золото», — пояснил в беседе с RT Чернов.

Все больше стран начали репатриировать золотые резервы после введения Западом санкций против РФ. Суверенные фонды переосмыслили свои стратегии, считая, что более высокая инфляция и геополитическая напряженность сохранятся.

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#экономика
#золото
#цена
#спрос
#мир
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«Траст» продал 90% акций банка «Точка» за 41,5 млрд рублей
10 июля 2023, 15:03

Фото: iStock/blinow61

Банк «Траст» продал 90,01% акций банка «Точка» за 41,5 млрд рублей в рамках аукциона.
Закрытие сделки по продаже запланировано на третий квартал текущего года. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Отмечается, что аукционные торги подтвердили высокую заинтересованность инвесторов к активу. По словам председателя правления «Траста» Александра Соколова, руководство банка довольно результатами торгов. 90,01% акций АО «Точка», были проданы за 41,5 млрд рублей. 

Соколов подчеркнул, что благодаря сотрудничеству с «Точкой» и усилению бизнес-структуры с организацией, цена активов существенно возросла и была выгодно продана. 

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#банк
#аукцион
#акции
#инвесторы
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Воробьёв: в этом году в Подмосковье реализуют 50 проектов импортозамещения
10 июля 2023, 14:49

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области в этом году будет реализовано 50 проектов импортозамещения. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв на международной промышленной выставке «Иннопром 2023» в Екатеринбурге.
По словам главы региона, сейчас при поддержке Минпромторга в Подмосковье реализуется 151 проект импортозамещения с объёмом инвестиций 136 млрд рублей. Это позволит создать 16,5 тыс рабочих мест.
«В прошлом году мы открыли 21 предприятие, а в этом планируем 50. Фонд региональной промышленности позволяет брать дешёвые деньги под 1-3%, максимум под 5%, а если это импортозамещение – под 1% годовых. И это здорово стимулирует приход бизнеса. Когда готова площадка, есть дешёвые деньги, то проект реализуется успешно», – отметил Воробьёв.  
Некоторые проекты направлены на создание предприятий, которые будут производить приоритетную продукцию. Это такие сферы, как транспортное машиностроение (Коломенский завод, «Метровагонмаш» в Мытищах, «ДМЗ» и «Тонар» в Орехово-Зуеве); химическая промышленность («Щёлково Агрохим»); композиционные материалы («Итекма» в Подольске); авиационная техника («Промтех-Дубна»); медицинская и фармацевтическая промышленность («Хайдженик» в Ленинском округе и «НПО Петровакс Фарм» в Подольске).

На базе Коломенского завода будет реализован большой федеральный мегапроект – разработка и производство дизель-генераторов для железной дороги, судостроения, энергетики и карьерной техники. Ключевыми заказчиками станут РЖД, «БелАЗ», ОСК, «Росатом», Минобороны России. Выпуск планируется начать с конца будущего года.  

Объём инвестиций в проект составит 24,6 млрд рублей. На предприятии планируют создать 750 рабочих мест. С Коломенским колледжем подписано соглашение о подготовке кадров для завода. 
 
Ранее «Радио 1» сообщало, что Московская область впервые поднялась на второе место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах России. Итоги рейтинга представили на Международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. 

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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#экономика
#импортозамещение
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Иванов вручил ключи от квартир 28 переселенцам из аварийного жилья в Больших Вязёмах
10 июля 2023, 14:28

Фото: администрация Одинцовского г. о.

Жильцы аварийного дома №5 по улице Институт в Больших Вязёмах переехали в новый жилой комплекс «Высокие Жаворонки». Ключи от квартир переселенцам вручил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
В 2021 году здание признали аварийным и подлежащим сносу. Переселению подлежала 61 семья из 175 человек. Администрация муниципалитета постаралась сделать всё в кратчайшие сроки. Дом оперативно включили в государственную программу Московской области. Благодаря этому в 2023 году из регионального бюджета на переселение выделили 189 млн рублей. Ещё 234 млн предоставил бюджет Одинцовского округа. 
 
Квартиры приобрели в ЖК «Высокие Жаворонки». Переселенцам без доплаты предоставили равнозначное по количеству комнат жильё. В помещениях была выполнена отделка, установлены стеклопакеты, батареи, электрооборудование и сантехника. На пол уложен ламинат, а стены обклеены качественными обоями. Жильё оборудовано счётчиками, домофонами и пожарной сигнализацией.
«Все квартиры отремонтированы и готовы к заселению. По размеру они больше тех, что у вас были. Вам осталось только обставить их мебелью, перевезти вещи и начинать жить. Новая квартира – это новый этап жизни. Пусть он приносит вам только радость, счастье и благополучие», – обратился Иванов к жильцам. 
Главу Одинцовского округа пригласила в гости в двухкомнатную квартиру семья Безбородовых. В доме на улице Институт у них была двушка площадью чуть больше 46 кв м. Площадь новой квартиры – 65,2 «квадрата». Мама собственника Татьяна Безбородова сердечно поблагодарила Иванова.
«Посмотрите, какая большая кухня! Раньше нам даже кушать приходилось по очереди, такая была теснота. Будем здесь готовить с внуками блинчики, пироги, тортики. Готовить я люблю», – поделилась Татьяна Степановна. 
В случаях, когда собственник изъявляет желание, ему вместо новой квартиры предоставляется выкупная стоимость жилья. Пять собственников, проживавших в доме на улице Институт, решили пойти по этому пути и уже получили денежные выплаты. 

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#Московская область
#Подмосковье
#ветхое жильё
#Одинцово
#переселенцы
#Большие Вязёмы
#Андрей Иванов
#квартиры
#ЖК
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Воробьёв объяснил показатели Подмосковья в рейтинге эффективности реализации промышленной политики
10 июля 2023, 13:54

Фото: пресс-служба Минпромторга РФ

Показатель рейтинга эффективности реализации промышленной политики в России, где Московская область впервые заняла второе место, – во многом результат плодотворного сотрудничества с Минпромторгом, а также с зампредом правительства – министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, присутствовавший на оглашении рейтинга.
«Ваша вовлечённость, Денис Валентинович, а также всей команды позволяет решать важные задачи. Пример – Фонд развития промышленности. Мы получили из него 32 млрд рублей и реализуем сейчас 33 проекта. Вторая тема – промышленная ипотека, «Подмосковье индастриал». Это то, что мы также сделали вместе. Такие примеры нацеливают на дальнейшее развитие и рост, который нам сейчас крайне необходим», – сказал губернатор.
Рейтинг ежегодно составляет Департамент региональной промышленной политики Минпромторга России. Его итоги объявили на Международной промышленной выставке «Иннопром 2023» в Екатеринбурге. В прошлом году Подмосковье было на третьей строчке, в 2021-м – на четвёртой.
 
Рейтинг рассчитывают по 38 показателям, разделённым на пять блоков. В двух из них Московская область показала высокие результаты: второе место в категории «Нормативно-правовая база региона. Региональные меры государственной поддержки и институты развития», третье – в категории «Деловая активность региона. Молодёжная политика. Промышленный туризм».
«Для нас презентация результатов рейтинга – не только способ определить лучших в реализации промышленной политики, но и возможность отметить наиболее результативные практики и подходы. Дальше они могут стать основой в разработке новых, общих, системных и отраслевых мер поддержки, – подчеркнул Мантуров. 
В Московской области – более 1,3 тыс крупных и средних предприятий обрабатывающей промышленности. На них заняты свыше 480 тыс человек.

Согласно последним данным Росстата за январь-май, темпы промышленного производства в Подмосковье прибавили 11,6%, тогда как в России – 1,8%. Рост показали металлургическое производство, производство транспортных средств и оборудования, компьютеров, электронных и оптических изделий. 
«Мы в лидерах, это приятно. Здесь большая заслуга наших инвесторов, промышленных предприятий, которые развиваются и радуют нас. Индекс за пять месяцев составил 11,6%. Это особенно важно в сегодняшних условиях. Серьёзным вызовом является экспортный потенциал. Мы считаем важным сделать экспорт более понятным, доступным нашим предприятиям – как большим, так и малым. Есть набор инструментов, в том числе, вопросы логистики, комплектование товаров, их отправка за рубеж в дружественные страны. И этим мы намерены очень серьёзно заниматься в ближайшее время», – отметил Воробьёв. 
При поддержке Минпромторга в Подмосковье сейчас реализуется 151 проект импортозамещения с объёмом инвестиций 136 млрд рублей. Будет создано 16,5 тыс рабочих мест.
 
Подмосковье – первый регион России, где стартовала новая мера поддержки – промышленная ипотека. Её механизм был предложен правительством Московской области и поддержан президентом. Изначально эта мера позволяла инвесторам получить льготный кредит на приобретение готовых производственных площадей – до 500 млн рублей под 3-5% годовых на 7 лет. Со временем механизм был расширен. По новым условиям средства промипотеки можно направить не только на покупку готового здания, но и на строительство, модернизацию и реконструкцию объекта. Сегодня уже восемь компаний получили в Подмосковье кредиты по «Промышленной ипотеке». Их общая сумма превысила 1,6 млрд рублей – это десятая часть от всего объёма в стране. 
 
Также активно развивается формат промышленной недвижимости «Подмосковье индастриал». Это полностью готовые промышленные боксы для размещения производственных предприятий. Три таких проекта уже реализовано в Подольске и Солнечногорске, пять строятся, и 14 – в проработке.
 
Все областные меры поддержки в Подмосковье переведены в электронный вид и доступны на региональном инвестиционном портале. 
 
Международная промышленная выставка «Инопром» проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. В этом году её проводят 10-13 июля. Программа включает более 100 мероприятий.

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#Минпромторг РФ
#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#экономика
#рейтинг
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Французский производитель электрооборудования Legrand нашёл покупателя в России
10 июля 2023, 13:10

Фото: istockphoto/KangeStudio

Заводы французской компании Legrand купит российская электротехническая компания IEK.
Legrand заявила об уходе из России 25 января, но 3 завода компании продолжали работать. В мае Legrand подала документы в Минпромторг о продаже своего бизнеса на территории России.
 
Baza пишет, что бизнес приобретёт российский холдинг IEK. Новый владелец бизнеса проведёт ребрендинг. Сообщается, что у предприятий нет проблем с комплектующими: несмотря на санкции, компания успела заказать их в Европе с запасом на год и наладила работу с Китаем.
 
Legrand производит электрооборудование: розетки, удлинители, кабели, зарядные устройства, оборудование для домофонов и другое.
 
В России компания начала работать в начале девяностых, но в этом году решила покинуть страну из-за «операционных трудностей и неопределённости».

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#Legrand
#IEK
#Россия
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