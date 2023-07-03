Центробанк выведет карты «Мир» в пять-шесть новых стран уже в 2023 году

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В этом году Банк России намерен расширить платежный ареал карты «Мир» и вывести ее в пять или шесть новых стран, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой сделать бесплатным обслуживание карт «Мир» во всех банках для удобства граждан на фоне антироссийских санкций, введенных Западом.
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