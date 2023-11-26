Чехия снова покупает российский газ

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«Несмотря на это, на текущей неделе из месячного отчета управления по регулированию энергетики мы узнали, что с октября некоторые торговые компании начали поставлять нам газ из России», — отметил министр в Facebook* (социальная сеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской, а деятельность её запрещена).
Ранее сообщалось, что страны Европейского Союза (ЕС) в июле 2023 года импортировали рекордное количество российского трубопроводного газа, как указано в ежемесячном отчете Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Отчет также указывает, что импорт трубопроводного газа в ЕС увеличился на 16% в июле 2023 года по сравнению с июнем, составив 13,5 млрд кубометров.
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