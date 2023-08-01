Через год подозрительные банковские переводы начнут замораживать на срок до двух дней

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С 1 августа 2024 года все российские банки должны будут проверять денежные переводы физических лиц, блокировать на два дня подозрительные операции и возмещать деньги, переведенные на счета мошенников. Закон об этом 31 июля опубликован в «Российской газете», и вступит в силу спустя ровно год.
Закон направлен на совершенствование механизма борьбы с хищением средств клиентов с банковских счетов и увеличение суммы возврата банками уже похищенных денежных средств.
Теперь банки еще до списания средств со счета должны будут проверять переводы на предмет мошенничества. Для этого они смогут сверяться с базой данных ЦБ. Если есть подозрения, что речь идет о мошеннической операции, банк сможет задержать перевод на два дня. Фактически теперь, если гражданин осознал, что стал жертвой мошенников, у него появятся 48 часов для того, чтобы остановить вывод денег со счета.
Как пояснял в свое время журналистам один из авторов и разработчиков этого закона, депутат Анатолий Аксаков, возглавляющий думский комитет по финансовому рынку, за один лишь только минувший год россияне потеряли более 14 млрд рублей в связи с несанкционированными переводами на счета мошенников.
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Теперь банки еще до списания средств со счета должны будут проверять переводы на предмет мошенничества. Для этого они смогут сверяться с базой данных ЦБ. Если есть подозрения, что речь идет о мошеннической операции, банк сможет задержать перевод на два дня. Фактически теперь, если гражданин осознал, что стал жертвой мошенников, у него появятся 48 часов для того, чтобы остановить вывод денег со счета.
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Артем Путинцев