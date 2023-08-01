Через год подозрительные банковские переводы начнут замораживать на срок до двух дней

Аналитик Артём Деев заявил, что из-за погодных катаклизмов основные страны производители продукции из како-бобов – Кот-д’Ивуар и Гана – испытывают определённые трудности с урожаем, а потому цены на соответствующие товары в ближайшее время будут только расти, удешевление продуктов в лучшем случае возможно лишь в 2024 году.