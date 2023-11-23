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Число подмосковных социальных предпринимателей превысило тысячу

23 ноября 2023, 17:16
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Количество компаний социальной сферы в Московской области превысило 1 тыс. Подмосковье удерживает лидерство по числу субъектов социального предпринимательства среди регионов России, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В этом году статус социального предприятия получила уже 1001 компания из Подмосковья. Это на 25% больше, чем в прошлом году. Социальный статус нужно подтверждать ежегодно. В 2023 году это сделали 672 компании, остальные 329 получили его впервые», – пояснила зампред.
Подать заявку на получение статуса можно в электронном виде на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.


Социальные предприниматели могут воспользоваться сервисами центра «Мой бизнес», созданного в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Среди услуг – производство видеоролика, печатной продукции, создание сайта и регистрация товарного знака.

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К 2030 году МРОТ превысит прожиточный минимум
Котяков: к 2030 году МРОТ в 1,3 раза превысит прожиточный минимум
23 ноября 2023, 17:46

Фото: iStock/Natalya Vilman

К 2030 году Минтруд России планирует установить размера минимального размера оплаты труда в 1,3 раза больше уровня прожиточного минимума. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в рамках пленарной сессии «Инвестиция в человека - инвестиция в будущее» на выставке «Россия».
«Целевой ориентир, который мы перед собой ставим - это доведение к 2030 (году - ред.) соотношения 1,3 превышения МРОТ над прожиточным минимумом. Одним из таких шагов, начиная с 1 января 2024 года является повышение МРОТ еще на 18,5%», - заявил Котяков.

Он также добавил, что в следующем году МРОТ достигнет 19 242 руб. 

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в 2025 году размер МРОТ будет иметь соотношение с средней заработной платой в стране не ниже 48 процентов.

Напомним, в настоящее время минимальный размер оплаты труда составляет 16 242 рубля.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, увеличить МРОТ распорядился президент России Владимир Путин. Володин отметил, что Госдума приняла важное решение, которое повысит реальные доходы населения. Он также добавил, что заработная плата вырастет у 4,8 миллионов человек, которые в настоящее время получают минимальную зарплату.

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#деньги
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#президент
#бюджет
#плата
#мрот
#доходы
#рф
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Финансист Бабин заявил о влиянии окончания налогового периода на курс рубля
23 ноября 2023, 17:18

Фото: istockphoto.com/Elena Chelysheva

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин заявил, что завершение налогового периода в России окажет давление на курс отечественной валюты.
«Завершение налогового периода приводит к сокращению предложения иностранной валюты на биржевом рынке. Основная масса экспортёров уже аккумулировала объём рублей, который нужен для фискальных платежей. На следующей неделе уход этого фактора способен оказать более серьёзное давление на курс рубля», — пояснил в беседе с Газета.ру эксперт.

При этом, он отметил неплохую ситуацию с курсом рубля, вызванную высокими ценами на нефть, а также жёсткой политикой ЦБ РФ.

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#цб рф
#курс
#курс рубля
#экономика
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Россельхознадзор ограничил импорт семян и посадочного материала из Нидерландов
23 ноября 2023, 16:27

Фото: istockphoto/Andrey Iudin

Специалисты Роспотребнадзора с 23 ноября запретили ввоз в страну семенного и посадочного материала из Нидерландов. Такие жёсткие меры приняты из-за обнаружения карантинного для России и стран Евроазиатского экономического союза (ЕАЭС) объекта — бактериальной пятнистости тыквенных культур.
В ведомстве отметили, что в нынешнем году выявление карантинных объектов в семенном и посадочном материале, поступающем из Страны тюльпанов, приняло постоянный характер. В партиях продукции находили  вирус мозаики пепино, полыннолистная амброзия и трехцветковый паслен, передаёт «Интерфакс». Поэтому сейчас уже введены в действие запреты на поставку семян из некоторых областей Нидерландов.

В Россельхознадзоре рассказали, что специалисты ведомства четырежды направляли в компетентную службу Нидерландов предложения о проведении независимого аудита, однако ответа так и не получили. Вследствие того, что привозной семенной и посадочный материал используется в тепличных комплексах и интенсивных садоводческих хозяйствах, работающих на продовольственную безопасность страны, Россельхознадзор принял решение ввести ограничительные меры.

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#страны
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#меры
#нидерланды
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СМИ: Премьер-министр Украины Шмыгаль хочет выстроить военную экономику
FT: Премьер-министр Украины Шмыгаль мечтает о военной экономике, как в Израиле
23 ноября 2023, 14:40

Фото: istock / Andrii Atanov

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль желает перестроить экономику Украины по образцу Израиля из-за непостоянства поддержки Запада. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

«План на игру следующий: выстроить военную экономику, сфокусированную на обороне и технологиях, — по модели Израиля», — пишет журналист FT.
Помимо этого, в Киеве опасаются, что об украинском конфликте могут забыть, из-за чего поставки вооружения Западом станут медленнее. Отмечается, что на Украине также опасаются переизбрания Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов.

Ранее Денис Шмыгаль в интервью журналисту Financial Times рассказал, что украинские военные, в том числе и женщины, вынуждены голыми руками разминировать огромные поля, заминированные российскими силами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вооружения
#израиль
#украина
#экономика
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Экономист Потапенко: Наши предприниматели изобретательны, но бюджет РФ будет терять деньги
Экономист Потапенко оценил прогноз Дерипаски о доходе бюджета России
23 ноября 2023, 13:42

Фото: IStock/ipopba

Бизнесмен Олег Дерипаска предупредил, что Россия может попасть в «экономический капкан» в 2024 году, в результате чего доходы бюджета значительно упадут. Об этом предприниматель написал в своем Telegram-канале.
Экономист, управляющий фонда стратегического управления Management Development Group Дмитрий Потапенко отметил, что бюджет действительно потеряет деньги в следующем году, однако говорить о цифрах пока рано. Об это он рассказал в беседе с «Радио 1».
«Нужно смотреть в целом, на что сориентирована российская экономика. К сожалению, за счёт того, что мы отрезаемся от внешних рынков, в том числе по нефти и газу, бюджет может недополучить существенно большие суммы. И это связано с тем, что потребление углеводородов сокращается и до сих пор действует санкционный режим, хоть и в более мягком варианте. Наши предприниматели крайне изобретательны, но бюджет всё равно будет терять деньги, это правда», — добавил эксперт.
Экономист подчеркнул, что оценить влияние потери части дохода на простых граждан также сложно, поскольку бюджет на 2024 год ещё не принят. Потапенко подчеркнул, что многое зависит от расставленных акцентов в документе.
«Бюджет – это большое ведро, и как власти будут распределять деньги и в какие сферы надо смотреть бюджет, потому что бюджет может недополучить 30 млн, а какая-то из статей бюджета вообще полностью может уйти из него», — заключил Дмитрий Потапенко.
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#деньги
#экономика
#бюджет
#предприниматели
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Дерипаска назвал «ударом попы об лёд» доходы бюджета России в 2024 году
Дерипаска жёстко высказался о состоянии российского бюджета
23 ноября 2023, 13:14

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Российский бизнесмен Олег Дерипаска, чьё состояние Forbes оценивает в 2,5 миллиона долларов, жёстко высказался о доходах российского бюджета в 2024 году. Он сравнил доходную часть с «ударом попы об лёд».
Такое сравнение в своём телеграм-канале миллиардер провел, используя распространённый в мировой экономике термин soft landing («мягкая посадка»), когда цены на все основные биржевые товары снижаются. По мнению Дерипаски, это также отчасти станет причиной достаточно жёсткого «приземления» российского бюджета, так как на фоне падения мировых цен снизятся доходы от экспорта.

Он также считает, что бюджет может недополучить триллионы рублей из-за «задавленного» экономического роста и «самодурства» российского государственного капитализма. По мнению бизнесмена, благоприятное развитие ситуации для страны возможно только при серьёзных экономических реформах.

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#доходы
#товары
#россия
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Масляков: Уход Renault из России напоминал отступление с подрывом мостов
Масляков: Renault забрал с собой технологии, документы и даже запчасти
23 ноября 2023, 12:53

Фото: istockphoto/Fahroni

Директор по развитию автомобильного завода «Москвич» Олег Масляков рассказал, с какими трудностями пришлось столкнуться предприятию после того, как Россию покинул бывший собственник производственной площадки концерн Renault. Французская компания не оставила на заводе никаких технологий и комплектующих.
Менеджмент автоконцерна решил также вывезти всю конструкторскую и технологическую документацию, передает РИА Новости. По мнению Маслякова, помимо этого, бывшие владельцы завода целенаправленно избавлялись от всех отечественных поставщиков автокомпонентов, переводя производство полностью на иностранные запчасти.

Решив покинуть российский рынок в один момент, Renault словно сжег за собой все мосты и оставил после себя фактически пустое место, подчеркнул собеседник агентства. Поэтому руководство и работники «Москвича» запустили сборку и последующее серийное производство автомобилей практически с нуля, заключил Масляков.

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#завод
#автомобиль
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Опасная игра: В Топливном союзе раскрыли, чем чревато госрегулирование цен на бензин
Эксперт по топливу Баженов предсказал дефицит после регулирования цен на бензин
23 ноября 2023, 12:43

Фото: IStock/kckate16

Власти не поддержали государственное регулирование цен на бензин и дизель в России. Инициативу об ограничении стоимости топлива в стране осенью в Госдуму внесла группа депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.
Президент Независимого топливного союза Павел Баженов в беседе с «Радио 1» отметил, что любое государственное регулирование цен на бензин негативно влияет на рынок. По его словам, это чревато дефицитом и проблемами с распределением топлива.
«Это очень опасная игра. Любое регулирование цен всегда чревато дефицитами, проблемами распределения, деградации инфраструктуры, когда заправок просто не хватает», — отметил Баженов.
Эксперт подчеркнул, что цены на топливо в России и так негласно регулируются. Это приводит к тому, что независимые компании вынуждены повышать стоимость бензина, чтобы цены была рыночной.
«Все проблемы топливного рынка, которые у нас возникают, вызваны тем самым регулированием цен. Потому что де-факто розничные цены у нас в стране и так регулируются по принципу “инфляция минус”. Это делается негласно, в рамках договорённостей между компаниями и правительством. Нефтяные компании держат цены на своих АЗС в рамках инфляции, а все остальные рыночные агенты подстраиваются под цены своих конкурентов», — добавил Баженов.
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#топливо
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#инфляция
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Крупнейший производитель лосося «Инарктика» выпустит на рынок еще 3,3 млн акций
23 ноября 2023, 12:03

Фото: istockphoto/ChristinaPrinn

Крупнейший в России производитель лосося «Инарктика» в рамках SPO (англ. Secondary Public Offering, повторное публичное размещение - ред.) выпустит на торги Московской биржи дополнительно 3,3 миллиона акций. Период сбора заявок на участие в SPO продлится с 23 по 29 ноября.
Компания предложит инвесторам около 4% от общего количества акций. Стоимость одной ценной бумаги составит от 900 до 968,5 рубля, передает «РБК». Таким образом доля акций компании, находящихся в свободном обращении, увеличится как минимум до 18%. Исходя из размера пакета акций, ПАО «Инарктика» (прежнее название — «Русская аквакультура») планирует привлечь инвестиции в размере около трех миллиардов рублей.

Компания занимается товарным выращиванием атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря. «Инарктика» является крупнейшим в России производителем аквакультурного (выращенного в искусственных условиях) лосося.

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