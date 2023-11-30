Число проектов импортозамещения в Подмосковье достигло 240

Фото: Мининвест МО
В Московской области число проектов импортозамещения, сопровождаемых специалистами регионального Мининвеста, достигло 240. Суммарный планируемый объем инвестиций в эти проекты составит 196,4 млрд рублей. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Это проекты, взятые в работу Мининвестом с начала прошлого года. Сегодня 64 проекта из них уже реализовано. Одни предусматривают создание новых производств, другие направлены на модернизацию и расширение существующих», – отметила зампред.Она добавила, что общий потенциал новых рабочих мест для жителей Подмосковья на этих производствах оценивается в 23 тыс.
По программе «Земля за 1 рубль» такие предприятия могут взять в аренду земельный участок всего за рубль в год на срок до трёх лет. Позже в случае успешного запуска предприятия они получают возможность выкупить участок под заводом всего за 15% от его кадастровой стоимости. По этой программе в Подмосковье реализуют уже 123 новых производства.
Узнать подробнее о мерах поддержки бизнеса и подать заявку на их получение можно на инвестиционном портале Московской области.
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Лора Луганская