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Число проектов импортозамещения в Подмосковье достигло 240

30 ноября 2023, 14:46
Фото: Мининвест МО

Фото: Мининвест МО

В Московской области число проектов импортозамещения, сопровождаемых специалистами регионального Мининвеста, достигло 240. Суммарный планируемый объем инвестиций в эти проекты составит 196,4 млрд рублей. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Это проекты, взятые в работу Мининвестом с начала прошлого года. Сегодня 64 проекта из них уже реализовано. Одни предусматривают создание новых производств, другие направлены на модернизацию и расширение существующих», – отметила зампред.
Она добавила, что общий потенциал новых рабочих мест для жителей Подмосковья на этих производствах оценивается в 23 тыс.


Компании, реализующие импортозамещающие инвестпроекты, могут воспользоваться поддержкой Московской области. Так, под строительство новых производственных объектов предоставляется земля на льготных условиях. Можно воспользоваться промышленной ипотекой или же взять льготный заём от Фонда развития промышленности.

По программе «Земля за 1 рубль» такие предприятия могут взять в аренду земельный участок всего за рубль в год на срок до трёх лет. Позже в случае успешного запуска предприятия они получают возможность выкупить участок под заводом всего за 15% от его кадастровой стоимости. По этой программе в Подмосковье реализуют уже 123 новых производства.

Узнать подробнее о мерах поддержки бизнеса и подать заявку на их получение можно на инвестиционном портале Московской области.

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#экономика
#импортозамещение
#екатерина зиновьева
#московская область
#подмосковье
#производство
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Конкуренция за сотрудников влияет на разгон инфляции в России
30 ноября 2023, 13:38

Фото: istockphoto/Valeriya

Треть отечественных компаний малого и среднего бизнеса в нынешнем году повысили цены на свою продукцию.
Это было сделано для того, чтобы компенсировать возрастающие затраты на персонал, пишет газета «Известия», ссылаясь на исследование банка ПСБ и «Опоры России».

Согласно опросу, проведенному в октябре, примерно 55% МСП подняли цены за минувшие 3 месяца. И только 27% назвали причиной рост расходов на фонд оплаты труда, который возник из-за дефицита кадров. Проблема особенно остро отзывается в сферах услуг и производства.

По данным Superjob, многие компании в 2023 году повысили или только планируют повысить зарплаты сотрудникам. Это происходит в условиях жесткой конкуренции за кадры на фоне низкого уровня безработицы.

По данным экспертов, неконтролируемый рост зарплат приводит к повышению цен. Здесь срабатывает принцип домино, затрагивая все экономические отрасли. При этом прямой связи между зарплатами и инфляцией нет: россияне по-разному расходуют дополнительный доход.

Ранее член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в 2026 и 2027 годах пенсия будет проиндексирована дважды.

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#россия
#инфляция
#новости
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Экономист Зубец объяснил идею Росстата о методике отслеживания числа пенсионеров
30 ноября 2023, 13:26

Фото: iStock/Denis Vostrikov

30 ноября доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в интервью агентству «Прайм» заявил, что с 1 декабря Росстат изменит систему наблюдения за суммами пенсионных выплат и численностью людей пенсионного возраста.
В чём заключается смысл этой инициативы и как она будет работать рассказал корреспонденту «Радио 1» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец.

«Я вполне допускаю, что это некий процесс взаимодействия между Росстатом и пенсионным фондом по сбору информации и по объему денег, которые они получают», - прокомментировал инициативу Зубец. 

Экономист Гиринский объяснил, как с 1 декабря пересчитают пенсионеров и их доход
Экономист Гиринский объяснил, как с 1 декабря пересчитают пенсионеров и их доход

По его словам, у столь огромного фонда, как пенсионный, могут быть проблемы со сбором и анализом информации. Вполне возможно, что таким образом этот недочёт решили устранить.

Однако, у Зубца есть и другая теория на этот счёт. 

«Вторая история, которая здесь может возникнуть, состоит в том, что есть подозрения, что большое количество пенсионеров работают без оформления занятости. То есть, у нас есть пенсионеры, которые не работают формально, есть пенсионеры, которые работают и у них есть трудовой договор с работодателем, а есть люди, которые, будучи пенсионерами работают в серую или в черную», - объяснил эксперт.

Россияне назвали размер достойной пенсии
Россияне назвали размер достойной пенсии

Экономист считает, что Росстат мог запланировать собрать более точную отчётность о реальных доходах граждан пенсионного возраста. 

«Каждая вторая консьержка в России – это пенсионерка, которая получает деньги и далеко не всегда это легальная выплата через кассу с налогами», - в завершении подметил Зубец.

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#пенсионеры
#деньги
#росстат
#рф
#экономика
#работа
#учёт
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Андрей Воробьёв обсудил с послом перспективы сотрудничества с Республикой Беларусь
30 ноября 2023, 12:10

Фото: Антон Чернов

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и посол Республики Беларусь в РФ Дмитрий Крутой обсудили перспективы сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
На встрече также обсудили визит губернатора в Минск.

«По приглашению Александра Григорьевича мы планируем посетить Минск, где на высшем уровне обсудим весь комплекс нашего двустороннего сотрудничества. С Беларусью нас связывают добрые, теплые отношения.  Нам хочется поближе познакомиться с местными промышленными предприятиями, особенно с теми, которые проявляют интерес к работе в Московской области. Впрочем, и наши областные компании активно развиваются на белорусском рынке<…>», - поделился Андрей Воробьёв.

Также губернатор отметил, что товарооборот Подмосковья за прошедшие 5 лет с 2,2 млрд долларов увеличился до более чем 5 млрд.

«Московская область для Беларуси является номером один из всех российских регионов. У нас самый высокий товарооборот -  плюс 27% в прошлом году, самое большое количество кооперационных проектов. Более 120 компаний с белорусским капиталом работают на территории Подмосковья. <…> В повестке появился ряд инвестиционных предложений из других отраслей, кроме классических, в которых мы сегодня работаем»,- подчеркнул Дмитрий Крутой.

Стоит отметить, что Республика Беларусь является главным партнером Московской области по экспорту и одним из основных торгово-экономических партнеров.

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#московская область
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#отношения
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«CПБ биржа» намерена вернуть заблокированные США активы клиентов
Сердюков: «CПБ Биржа» намерена получить разрешение Минфина США на вывод активов
30 ноября 2023, 10:36

Фото: iStock/ipopba

Генеральный директор «СПБ Биржи» Евгений Сердюков сообщил, что «CПБ биржа» рассчитывает получить разрешение Минфина США на вывод клиентских активов. Об этом Сердюков заявил в видеообращении в телеграм-канале биржи.
По словам гендиректора, разрабатываются несколько разных сценариев разблокировки клиентских активов. Сердюков отметил, что основная стратегия «СПБ Биржи» заключается во  взаимодействии с Управлением по контролю за иностранными активами США.

Он также добавил, что «СПБ Биржа» рассчитывает на согласование процедуры и получения разрешения OFAC на вывод активов в полном объеме. Сердюков подчеркнул, что приблизительные сроки будут опубликованы на официальном сайте «СПБ биржи».

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#сша
#президент
#биржа
#россия
#финансы
#минфин
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Путин рассказал, из-за чего скоро будет плакать Силуанов
Путин сказал, что Силуанов будет плакать, узнав о дополнительных расходах
30 ноября 2023, 09:41

Фото: сайт Кремля

Президента РФ Владимира Путина попросили рассмотреть возможность расширения функционала «Менделеевской карты» по аналогии с «Пушкинской картой».
Путин ответил, что в первом случае расходы ложатся на плечи компаний, а «Пушкинская карта» финансируется бюджетом, пишет ТАСС. 

По словам президента, в уже принятый бюджет на три года внести дополнительные расходы «наверное, будет непросто». 

«Но идея сама по себе хорошая. Механизм простой - деньги на стол надо. [Министру финансов Антону] Силуанову сказать: «Давай деньги». Он сейчас будет плакать: «Денег нету», - сказал Владимир Путин.
Ранее Владимир Путин заявил, что граждане ФРГ согласились с финансированием Украины из-за отсутствия у Германии суверенитета. Об этом пишет РИА Новости. Путин напомнил, что немцы согласились с закрытием газопровода, который поставлял газ через Польшу из Российский Федерации. По словам Путина, Киев получает деньги от Европы, в том числе из Германии, на вооружение, пенсии, зарплаты и соцвыплаты.

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#россия
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#бюджет
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Россиян предупредили о ликвидации всех ИП
Депутат Госдумы Кирьянов предупредил о ликвидации всех ИП в России
30 ноября 2023, 06:51

Фото: iStock/hirun

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов заявил, что эксперимент по введению налога для самозанятых в РФ может привести к ликвидации формы ведения бизнеса, известной как ИП. Об этом пишет URA.RU.
По словам специалиста, в 2029 году будет проведена оценка результатов эксперимента, которая может стать определяющей для индивидуальных предпринимателей. Кирьянов отметил, что ИП, как форма ведения бизнеса и налогообложения, устарела. Сейчас она остаётся актуальной только для налогоплательщиков, которые занимаются малым и микробизнесом.

Депутат пояснил, что при успешной оценке эксперимента по введению налога для самозанятых, индивидуальным предпринимателям придётся выбрать другие способы налогообложения. В свою очередь самозанятые могут продолжать работать на себя, при отсутствии планов масштабировать бизнес.

Сейчас ставки налога для самозанятых составляют 4% для физлиц, или 6% для ИП и юридических лиц. Предприятия с общим налоговым режимом должны уплачивать в бюджет 20% от дохода. Отмечается, что 3% сборов получает федеральный бюджет, ещё 17% — бюджет субъекта. Российские регионы наделены правом понижать налоговую ставку, однако она не должна быть ниже 12,5%.

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#бюджет
#самозанятые
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#предприятия
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#россия
#госдума
#налоги
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Экономист Гиринский объяснил, как с 1 декабря пересчитают пенсионеров и их доход
30 ноября 2023, 01:50

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский заявил, что с 1 декабря Росстат усовершенствует методику статистического учета пенсионеров и их доходов. Об этом пишет «Прайм».
Специалист напомнил, что приказ Росстата, подписанный в середине ноября, регламентирует ряд форм учёта данных. В частности, это «N94 Пенсии» — краткая форма, «Пенсии-Н», содержащая информацию о неработающих пенсионерах, а также «94 Пенсии-Р», в которой содержатся данные о работающих пенсионерах.

«Обновления позволят точнее оценить нагрузку по пенсионным выплатам в рамках макроэкономической модели, а также в региональном разрезе», — цитирует агентство слова собеседника.

Так, на основании этих данных становится возможным более точно рассчитать индексацию пенсий в отдельных регионах.

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#индексация
#законы
#россия
#пенсионеры
#экономика
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Сечин раскритиковал налоговую политику Минфина
Глава Роснефти Сечин раскритиковал налоговую политику Минфина
30 ноября 2023, 00:47

Фото: сайт Кремля

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что кризис на российском топливном рынке, вынудивший правительство ввести временный запрет на экспорт нефтепродуктов, был вызван неправильными шагами в налоговой политике государства. Об этом говорится в пресс-релизе «Роснефти».
«Большое влияние на деятельность компании оказывает постоянное изменение системы налогообложения отрасли», — цитируются слова главы компании в пресс-релизе за январь-сентябрь.

По мнению Сечина, кризис на внутреннем рынке топлива в августе — сентябре 2023 года был спровоцирован непроработанным решением по сокращению демпфера. Уточняется, что речь идёт о сокращении с сентября демпфера за топливо вдвое, который уже с октября при этом было решено вернуть к прежнему объёму.

«В частности, предусмотрено экономически не обоснованное снижение прогнозных дифференциалов цены российской нефти к цене на нефть сорта Brent. При этом, продолжая применять для налогообложения нерелевантный для РФ ценовой индикатор (котировку Brent), финансовое ведомство игнорирует фундаментальные изменения условий работы нефтяной отрасли страны: формирование новых направлений поставок российской нефти и подходов к ее ценообразованию», — подчеркнул Игорь Сечин.

Глава «Роснефти» добавил, что для налоговых целей хотят прибегнуть к виртуальным затратам на фрахт для более не существующих маршрутов поставки в Европу нефти из России без учёта логистических издержек, конверсионных расходов, затрат на страхование и процентных платежей по кредитам.

«Все это существенно затрудняет долгосрочное планирование инвестиций и дальнейшую реализацию уже начатых проектов», — цитирует «Роснефть» слова Сечина.

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Сотрудничество России и Африки обсудили на панельной дискуссии в Сочи
29 ноября 2023, 17:38

Фото: пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области

Панельная дискуссия «Россия-Африка: наука и образование в целях развития» состоялась во второй день работы III Конгресса молодых ученых. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.
В рамках форума участниками были подняты вопросы о научно-образовательном сотрудничестве России и Африки. На дискуссии обсудили школьное и высшее образование, различные инструменты международного сотрудничества,а также смогли подготовить конкретные примеры взаимодействия в области технических, сельскохозяйственных и геологоразведочных наук стран.

«Тема сотрудничества с Российской Федерацией для нас чрезвычайно важна. Мы воспринимает Россию как успешное государство и наследницу Советского Союза. Многие на африканском континенте ожидают от Российской Федерации продолжения тех начинаний, которые были заложены Советским Союзом в части помощи африканскому континенту в области образования и, в частности, в развитии кадров. Это критически важные задачи, и мы с нетерпением ждем продолжения этого исторического сотрудничества», — отметил на ВСК экс-президент Южно-Африканской Республики Табо Мбеки.

Кроме этого, ​он также добавил, что приоритетным направлениями ​сотрудничества являются привлечение иностранных школьников к участию в российских олимпиадах, победители которых смогут рассчитывать на льготы при поступлении в российские ВУЗы и целевая подготовка иностранных кадров в России, а также расширение международной академической активности.

Стоит отметить, что конгресс проходит с 28 по 30 ноября 2023 года на федеральной территории «Сириус». 

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