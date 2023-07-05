Число сезонных кафе в Подмосковье с запуском новой услуги увеличилось в два раза

Фото: Минсельхозпрод МО
В Подмосковье в этом году открыли 447 сезонных кафе. Благодаря упрощённой процедуре по сравнению с прошлым годом их количество увеличилось в два раза. Такие данные привели в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«В этом сезоне получить территорию под размещение летнего кафе можно с помощью новой услуги за один день. Поэтому число летних кафе на землях муниципальной и неразграниченной госсобственности выросло на 100%. Предприниматели получили места под размещение объектов в режиме онлайн. Приём заявок продлится до конца сезона», – пояснил зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.В регионе в этом году запустили онлайн-услугу «Размещение сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания на территории Московской области». Она позволяет получить место под летнее кафе или веранду всего за день. Ранее на это требовалось от 30 дней.
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Лора Луганская