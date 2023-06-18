Daily Express: Украину ждет массовый экономический подъем на деньги США и Евросоюза

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Как считает эксперт из Бирмингемской школы бизнеса Джон Брайсон, для этого необходим план, сопоставимый с американским планом Маршалла для Европы после Второй мировой войны
Завкафедрой предпринимательства и экономической географии школы бизнеса в Бирмингеме Джон Брайсон предсказал экономический бум для Украины при условии финансовой помощи от США и Европейской комиссии. Об этом 18 июня пишет британское издание Daily Express.
По мнению эксперта, для достижения такого результата необходимо принять план, аналогичный американскому плану Маршалла для разрушенной в годы Второй мировой войны Европы. Главными финансовыми донорами этого плана Брайсон считает Еврокомиссию и США (участие последних, впрочем, эксперт увязывает с результатами выборов президента в следующем году).
Ранее экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и бывший министр обороны Роберт Гейтс в статье для Washington Post высказали мнение о том, что экономика Украины полностью разрушена, а сама страна находится в полной зависимости от США и Европы.
«У Украины есть потенциал для того, чтобы сделать то, что сделала Германия после Второй мировой войны — массовое восстановление, массовый экономический подъем, потому что большая часть ее инфраструктуры будет обновлена в соответствии с современными стандартами», — говорит Брайсон.
Ранее экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и бывший министр обороны Роберт Гейтс в статье для Washington Post высказали мнение о том, что экономика Украины полностью разрушена, а сама страна находится в полной зависимости от США и Европы.
Артем Путинцев