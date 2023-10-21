Дефицит бюджета США вырос ещё на 320 миллиардов долларов

Дефицит американского бюджета продолжил свой рост, увеличившись за текущий финансовый год ещё на $320 млрд. Об этом сообщили как министр финансов США Джанет Йеллен, так и глава административно-бюджетного управления администрации Белого дома Шаланда Янг.