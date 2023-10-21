Дефицит бюджета США вырос ещё на 320 миллиардов долларов

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Дефицит американского бюджета продолжил свой рост, увеличившись за текущий финансовый год ещё на $320 млрд. Об этом сообщили как министр финансов США Джанет Йеллен, так и глава административно-бюджетного управления администрации Белого дома Шаланда Янг.
Расходы Соединённых Штатов, согласно официально обнародованной информации, уже преодолели отметку $6,1 трлн, а доходы составили свыше $4,4 трлн. В итоге сейчас дефицит американского бюджета достиг отметки в 6,3% ВВП страны.
Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в федеральном бюджете США практически закончились деньги, ранее выделенные Конгрессом на помощь Украине.
Кроме этого, государственный долг страны в очередной раз обновил свой исторический максимум Инвесторы предупреждают об опасности складывающейся ситуации: предложение ценных бумаг уже превышает спрос, от них начинают активно избавляться. Высокие процентные ставки и огромная задолженность могут подтолкнуть экономику страны к рецессии еще до конца нынешнего года.
Спрос на американские государственные ценные бумаги пошатнули многие факторы. Кроме высоких ставок, на это оказали влияние, в частности, растущий дефицит бюджета и просто неподъемный государственный долг. Только за первый день нового финансового года госдолг США увеличился на 275 миллиардов долларов. Это больше, чем все суверенные обязательства России.
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Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в федеральном бюджете США практически закончились деньги, ранее выделенные Конгрессом на помощь Украине.
Спрос на американские государственные ценные бумаги пошатнули многие факторы. Кроме высоких ставок, на это оказали влияние, в частности, растущий дефицит бюджета и просто неподъемный государственный долг. Только за первый день нового финансового года госдолг США увеличился на 275 миллиардов долларов. Это больше, чем все суверенные обязательства России.
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Артем Путинцев