Делайте ваши ключевые ставки: чего ждать от заседания совета директоров Центробанка?

Плановое заседание совета директоров Центробанка запланировано на 27 октября. На этой встрече обсудят состояние экономики, а вместе с тем, и ключевую ставку. С июля этого года ключевую ставку повышали трижды – с 8,5% до 13%. Как ЦБ поступит на этот раз, никто не знает, но можно попробовать догадаться. Редакция «Радио 1» пообщалась с экономистами и выяснила, как решение регулятора может сказаться на бизнесе и экономике.