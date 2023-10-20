Делайте ваши ключевые ставки: чего ждать от заседания совета директоров Центробанка?

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Плановое заседание совета директоров Центробанка запланировано на 27 октября. На этой встрече обсудят состояние экономики, а вместе с тем, и ключевую ставку. С июля этого года ключевую ставку повышали трижды – с 8,5% до 13%. Как ЦБ поступит на этот раз, никто не знает, но можно попробовать догадаться. Редакция «Радио 1» пообщалась с экономистами и выяснила, как решение регулятора может сказаться на бизнесе и экономике.
Банк России использует ключевую ставку, чтобы влиять на инфляцию, но слишком высокие проценты считаются тяжёлыми для российской экономики. Если регулятор поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже. Вслед за этим повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса; предпринимателям и простым гражданам становится тяжелее брать кредиты и развиваться. Но в то же время людям выгоднее открывать вклады, поскольку банки могут повысить ставки по депозитам, правда, вся соль заключается в том, что они не обязаны этого делать.
Ещё с помощью ключевой ставки Центробанк пытается сдержать курс рубля по отношению к доллару. Но сегодня это не работает, уверен кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, регулятор использует старые методы воздействия на экономику.
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«Ключевая ставка заведомо ограничивает возможности экономического роста, а снижение экономического роста неминуемо ведёт к обнищанию населения. Поэтому любое повышение ключевой ставки является негативным для экономики, а значит, и для социальной сферы», — сказал экс-министр труда и социального развития РФ, заслуженный экономист России Сергей Калашников.
«Познания ЦБ в экономике ограничиваются очень узким участком американской теории экономик, которая была писана для середины прошлого века для конкретной ситуации в американской экономике. У нас совершенно другие задачи, другие механизмы. Поэтому действия Центробанка никак не влияют на инфляцию, на курс рубля, но зато это очень хорошо влияют на сдерживание и развитие экономики со всеми негативно вытекающими отсюда последствиями и для инфляции, и для курса», — добавил он.
Ключевая ставка ЦБ: что это такое и на что влияет
«Должна быть более понятная политика, направленная и на укрепление рубля, и на активизацию рынка и в целом кредитования экономики по доступным ставкам. Почему она не сформулирована? Почему не проведены объяснения? Неоднократно декларировано колебание инфляции, — эти колебания что нам дают? Где мы это снижение инфляции увидели? Здесь к Центробанку есть много вопросов», — подчеркнул и президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян.Ровно через неделю ЦБ объявит о своём решении по ключевой ставке, и некоторые сектора экономики начали готовиться к этому. С начала октября российские банки уже заняли у Банка России больше 7 трлн рублей. Это может указывать на то, что они ждут очередного повышения ключевой ставки и создают резервы. Того же мнения придерживается и экономист Беляев. Он уверен, что россиян уже начали психологически готовить к повышению процентной ставки.
«Центробанк уже информационно нас готовит, я уже вижу вбросы, что будет заседание, на котором будет обсуждаться “возможности и целесообразности подъёма ключевой ставки”. То есть нас информационно готовят к тому, что ключевая ставка будет повышена, что будет губительно для нашей экономики», — отметил он.Но причин для повышения ключевой ставки пока нет, уверен бывший глава Банка России Сергей Дубинин. В беседе с «Радио 1» он заметил, что люди перестали снимать деньги с банковских вкладов, следовательно, смысла что-либо менять в текущей ситуации нет.
«Я предполагаю, что ставка останется неизменной. Высокие ставки должны воздействовать замедляющее на процедуру предоставления кредита. В сегодняшней обстановке это работает не в полной мере, и повышение ставки, прежде всего, воздействует на уровень не столько ставки кредитования, сколько на уровень ставок по вкладам. Если надо предотвратить снятие денег со вкладов, то надо поднять ставки по вкладам, как это было в феврале-марте 2022 года. То же самое произошло в августе этого года. Сейчас нет ничего такого в нашей экономике, что требовало бы замедлять выдачу кредитов», — рассказал Дубинин.При этом желание бизнеса снизить ставку и сделать кредитование дешёвым может и вовсе подорвать стабильность в российской экономике, подчеркнул собеседник. Лучшее решение в нынешней ситуации — не трогать ключевую ставку вовсе.
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Екатерина Шмакова