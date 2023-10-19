Делегация Подмосковья побывала в Китае на производстве автогиганта Changan Automobile

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Воробьёв посетил город Чунцин, где у компании три завода, головной центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, а также комплексный испытательный полигон.
«Для нас очень важно сотрудничество с партнёрами из Китая, особенно сейчас, когда в Пекине прошёл международный форум «Один пояс – один путь» с участием нашего президента и председателя КНР. Российская и китайская стороны продемонстрировали качественно новый уровень взаимодействия», – отметил Воробьёв на встрече с исполнительным вице-президентом Chongqing Changan Automobile Co. Ltd Ли Минцаем.Он назвал Чунцин очень привлекательным современным городом, где размещён один из флагманов китайского автомобилестроения. По словам губернатора, подмосковная делегация хотела бы перенять китайский опыт ведения бизнеса и применять лучшие практики у себя. Он также пригласил китайских партнёров посетить Подмосковье.
Губернатор ознакомился с производством автомобилей, увидел готовые прототипы, провёл тест-драйв модели Avatr и поговорил с сотрудниками. Воробьёву также показали разработки компании, в частности двигатели.
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