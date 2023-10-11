Подмосковный водочный завод задолжал миллионы федеральной казне

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Дело об уклонении от уплаты налогов возбуждено в отношении руководства водочного завода в Московской области. Предприятие «Долгопрудный», по данным Федеральной налоговой службы, не доплатило в казну более 40 миллионов рублей.
На ликеро-водочном заводе «Долгопрудный» производят водку FILTROVKA, «Стужа», «Наши традиции», различные антисептики и так далее. Продукция реализуется в Москве и Московской области.
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