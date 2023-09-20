Денег нет, но вы держитесь — намекнули Зеленскому в США

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Член палаты представителей Байрон Дональдс заявил, что Зеленский приехал в США не вовремя, так как у конгресса нет денег для Украины. Об этом сообщают «Аргументы Недели».
«Сейчас «не лучшее время» для визита Зеленского в США. Честно говоря, у нас дефицит в два триллиона долларов. Любые деньги, которые мы даем Украине, мы берем в долг из нашего будущего. Это факты», — приводят слова политика Дональдса «Аргументы Недели».
Напомним, ранее американский Минфин сообщил, что госдолг США впервые превысил 33 триллиона долларов. С начала текущего года, государственный долг США вырос с чуть более 30 триллионов долларов, и теперь считается, что он может достичь отметки в 34 триллиона долларов уже в начале декабря.
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