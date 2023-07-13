Денежные переводы из России в соседние страны уменьшились на треть

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Общий объем денежных средств, переведенных из РФ в Грузию, Казахстан, Киргизию и Армению в мае 2023 года в годовом выражении сократился на треть. Об этом пишет РБК.
Отмечается, что такое сокращение было зафиксировано впервые с марта 2022 года, когда подобные переводы набирали популярность из-за карточного туризма и отъезда граждан России из страны.
По информации издания, в указанные четыре страны было переведено 625,9 миллиона долларов, что на 33% меньше показателей мая прошлого года.
В публикации отмечается, что ситуация была обратной в течение тринадцати месяцев была обратной. Показатель в годовом выражении в последний раз сокращался в марте 2022 года. При этом пик переводов был достигнут в октябре прошлого года — 1,1 миллиарда долларов.
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Диана Аванесян