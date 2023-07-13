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Денежные переводы из России в соседние страны уменьшились на треть

13 июля 2023, 23:44

Фото: iStock/Thai Liang Lim

Общий объем денежных средств, переведенных из РФ в Грузию, Казахстан, Киргизию и Армению в мае 2023 года в годовом выражении сократился на треть. Об этом пишет РБК.
Отмечается, что такое сокращение было зафиксировано впервые с марта 2022 года, когда подобные переводы набирали популярность из-за карточного туризма и отъезда граждан России из страны.

По информации издания, в указанные четыре страны было переведено 625,9 миллиона долларов, что на 33% меньше показателей мая прошлого года.


В публикации отмечается, что ситуация была обратной в течение тринадцати месяцев была обратной. Показатель в годовом выражении в последний раз сокращался в марте 2022 года. При этом пик переводов был достигнут в октябре прошлого года — 1,1 миллиарда долларов.

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#Россия
#переводы
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Внешний долг России уменьшился до рекордного уровня
13 июля 2023, 18:05

Фото: iStock/Professor25

Внешний долг России сократился до рекордных 347,7 миллиарда долларов, такие данные приводятся на 1 июля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Банка России, подчёркивая, что такой показатель стал минимальным с 2006 года.
Таким образом, с начала года долг России снизился на 33 миллиарда долларов, то есть на 8,7 процента. Уточняется, что это произошло из-за сокращения обязательств по долговым инструментам. Кроме того, госдолг сократился из-за продажи нерезидентами суверенных ценных бумаг.

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#Россия
#госдолг
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Lego может вернуться в Россию после окончания СВО
13 июля 2023, 16:07

Фото: iStock/tang90246

Датская компания Lego хочет возобновить работу в России поэтому не закрывает российский офис. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, компания Lego в 2022 году приостановила свою деятельность в России «на неопределённый срок». Однако российское подразделение по-прежнему функционирует. Сейчас там работает девять человек.

Руководство бренда надеется вернуться на российский рынок. По предварительным данным, компания вернется в Россию после окончания проведения специальной операции.

Напомним, после приостановки деятельности магазинов Lego, российский партнер открыл точки под названием «Мир кубиков».

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#конструктор
#Lego
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Подмосковная компания экспортирует во Вьетнам косметику на 53 тыс долларов
13 июля 2023, 11:12

Фото: Istockphoto / Bet_Noire

Компания «ТВИНС Тэк» из Ленинского городского округа подписала экспортный контракт с партнерами из Вьетнама на поставку косметики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Сумма экспортного контракта – 53,4 тыс долларов. С потенциальным партнёром «ТВИНС Тэк» познакомилась на выставке в Турции BEAUTYISTANBUL. Участие в ней компания смогла принять благодаря содействию Фонда поддержки ВЭД Московской области.
 
Помогая компаниям, желающим участвовать в международных выставках, фонд берёт на себя организационные вопросы и финансирует расходы экспонентов полностью или частично.
 
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#Московская область
#Подмосковье
#экспорт
#косметика
#экономика
#Мининвест МО
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Товарооборот России и Китая за первое полугодие увеличился на 40,6 процента
13 июля 2023, 08:21

Фото: iStock/btgbtg

Товарооборот между Россией и Китаем в первые шесть месяцев этого года вырос на 40,6% и составил около 114,5 миллиарда долларов.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, поставки из Китая в Россию выросли на 78,1% по сравнению с прошлым годом.

Товарооборот между странами составил около 114,5 миллиарда долларов. Отмечается, что Россия за отчетный период ввезла в КНР товары на сумму 62,2 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что в рамках развития двусторонних отношений между странами, Китай предоставит российским туристам безвизовый режим. Об этом сообщил уполномоченный посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэ. Нововведения будут доступны для россиян уже в текущем году. 

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#Россия
#Китай
#товарооборот
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Банкир Тосунян: Банки не разорятся с новым законом о возврате похищенных денег
12 июля 2023, 19:38

Фото: istockphoto.com/Vladislav Zolotov

Президент Ассоциации Российских банков Гарегин Тосунян объяснил, что с принятием нового закона о возврате в течение 30 дней похищенный мошенниками средств со счетов граждан без их ведома не разорит банки.
«Банки, конечно, не разорятся. Если бы из-за мошеннических схем банки разорялись, значит, качество контроля за безопасностью там крайне низкое», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Тосунян.

При этом, по мнению специалиста, надо конкретно различать мошеннические действия, в том числе и сговор клиента банка с мошенниками, а также перевод людьми денег по ошибке и действительно мошеннические действия, совершённые без ведома клиента при плохой проверке и безопасности со стороны банка.

«Теперь, если клиент заведомо не совершал никаких действий, в том числе ошибочных, то ответственность лежит на банке. Потому что система безопасности не выявила мошенников», — добавил Тосунян.

При этом, он подчеркнул, что новый закон не освобождает клиента от самостоятельного контроля за движением денежных средств.

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#банк
#экономика
#безопасность
#мошенники
#закон
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Депутат Нилов: «Цифровой рубль — это уже данность»
12 июля 2023, 18:55

Фото: istockphoto.com/peshkov

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что введение цифрового рубля — позитивный шаг для модернизации российской экономики, и опасаться этого не нужно.
«Надо двигаться в ногу со временем. Хотим мы этого или не хотим, цифровой рубль — это уже данность. Есть ряд опасений, связанных со введением цифрового рубля, но мы считаем, что это новые формы, которые будут позитивно влиять на экономические и социальные процессы», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.

А для того, чтобы нивелировать опасения населения по поводу введения цифрового рубля, населению необходимо чётко и ясно разъяснять подробности функционирования нового вида рубля.

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#экономика
#рубль
#цифровизация
#технологии
#валюта
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Для использования цифрового рубля россияне должны будут зарегистрироваться в госсистеме
12 июля 2023, 16:59

Фото: iStock/iNueng

Россияне должны будут зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), чтобы расплачиваться цифровым рублём. Такая информация размещена в проекте положения Банка России, которое устанавливает правила работы платформы цифрового рубля. Об этом сообщает РБК.
ЕСИА позволит клиенту получить государственные услуги в электронном виде, в том числе через портал «Госуслуг». В положении говорится, что после регистрации в системе клиент должен обратиться в МФЦ, где ему выдадут электронную подпись, которую он будет использовать для получения государственных и муниципальных услуг. Она представляет собой логин и пароль или код из СМС, которые необходимы для подтверждения совершения операции.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о внедрении в оборот цифрового рубля. ЦБ планирует начать его тестирование в августе.

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#цифровойрубль
#экономика
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Российская таможня может начать конфисковывать вывезенные из Армении и Киргизии иномарки
12 июля 2023, 16:00

Фото: istockphoto/Garsya

Федеральная таможенная служба (ФТС) России начала отслеживать иномарки, ввезенные из Армении и Киргизии. Фиксируются случаи махинаций с занижением стоимости автомобилей, поступающих в страну в рамках «серого» и параллельного импорта.
Чаще всего такие ситуации возникают при растаможивании машин, привозимых из Армении и Киргизии, передает сетевое издание «Газета.ру». Сотрудники ФТС предупреждают, что недобросовестные продавцы-импортеры обязаны будут доплатить разницу с заниженной таможенной ставкой. В противном случае, как отмечают юристы, у покупателей-физических лиц могут изъять машины. А юридические лица получат штраф в размере двойной стоимости ввозимого автомобиля.

Основатель компании, специализирующейся на доставке машин из Южной Кореи, Японии и Европы, Юрия Рогова, для того, чтобы минимизировать таможенный платеж, нечестные продавцы могут занижать стоимость автомобиля в три раза. И «чемпионом» по занижению цены является Киргизия. Такая же схема используется в Армении, реже — в других странах Европейско-Азиатского экономического союза.

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#автомобиль
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#платеж
#киргизия
#армения
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Аналитики предупредили о скором повышении цен на лекарства
12 июля 2023, 13:06

Фото: iStock/MJ_Prototype

Цены на импортные фармацевтические субстанции начали расти после снижения в 2022 году. Это приведёт к подорожанию лекарств. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По итогам января-мая 2023 года ряд лекарств подорожал на 40-100% по сравнению с прошлым годом. Такая динамика наблюдается в связи с трудностями приобретения препаратов через посредников и ослаблением курса рубля. 

Аналитики заявили, что через несколько месяцев ожидается рост стоимости лекарств. Примерно 80-85% препаратов, продающихся в России, производятся из субстанций иностранного производства. В прошлом году их импорт вырос на 50%, достигнув 25,3 млн кг, следует из статистики DSM Group.  

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#медицина
#экономика
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