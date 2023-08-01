Депутат Аксаков назвал популистской идею ликвидации комиссий банкоматов за операции по пополнению карт МИР

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что предложение об освобождении операций по снятию и пополнению карт МИР от комиссий банкоматов является привлекательным, но популистским, поскольку обслуживание банкоматов должно окупаться.
«Тот же банкомат надо купить, поставить и обслуживать. И очевидно, что эти затраты надо за счёт чего-то покрывать», — сказал в беседе с RT Аксаков.
Он отметил, что денежные средства, взимаемы комиссией, идут не просто на установку и обслуживание банкоматов, но и на персонал банка.
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Мелисса Тимофеева