Депутат Аксаков считает, что россиянам наплевать на курс доллара

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Большинство граждан России не интересуются соотношением курса рубля и доллара.
Так считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом он заявил в беседе с агентством Ura.ru, комментируя рост курса доллара до 100 рублей.
Анатолий Аксаков сказал, что следит за соотношением отечественной и иностранной валюты из-за своей работы.
По мнению главы комитета, Россия сейчас находится «на пике развития в новейшей истории», и такого он «не наблюдал в современной России после Советского Союза никогда».
Ранее сообщалось, что курс доллара впервые с марта 2022 года превысил 100 рублей. Доллар расчётами «завтра» по ситуации на 09:10 мск растёт на 72 копейки, до 100,15 рубля. Евро дорожает на 74 копейки, до 109,52 рубля. Курс юаня дорожает на 7 копеек, до 13,77 рубля.
Мировые цены на нефть падают примерно на 1%. Цена октябрьских фьючерсов на марку Brent упала на 1,01%, до 85,94 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,06%, до 82,31 доллара, пишет РИА Новости.
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Анатолий Аксаков сказал, что следит за соотношением отечественной и иностранной валюты из-за своей работы.
«С точки зрения большинства населения, наплевать на это соотношение», —прокомментировал Аксаков.По его словам, в Чувашии предприятия загружены, объемы производства наращиваются, а «республика живет полноценной жизнью, на лицах улыбки и нет никакого стресса, что курс доллара приблизился к 100 рублям».
По мнению главы комитета, Россия сейчас находится «на пике развития в новейшей истории», и такого он «не наблюдал в современной России после Советского Союза никогда».
Ранее сообщалось, что курс доллара впервые с марта 2022 года превысил 100 рублей. Доллар расчётами «завтра» по ситуации на 09:10 мск растёт на 72 копейки, до 100,15 рубля. Евро дорожает на 74 копейки, до 109,52 рубля. Курс юаня дорожает на 7 копеек, до 13,77 рубля.
Мировые цены на нефть падают примерно на 1%. Цена октябрьских фьючерсов на марку Brent упала на 1,01%, до 85,94 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,06%, до 82,31 доллара, пишет РИА Новости.
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Мария Фирсова