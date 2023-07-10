Депутат Бессараб оценила возможность увеличения МРОТ в два раза к 2030 году

Минтруд России планирует увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году в два раза по сравнению с 2023 годом. Член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала в беседе с «Радио 1» на самом ли деле получится увеличить МРОТ в несколько раз к 2030 году.