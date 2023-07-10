Депутат Бессараб оценила возможность увеличения МРОТ в два раза к 2030 году

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Минтруд России планирует увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году в два раза по сравнению с 2023 годом. Член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала в беседе с «Радио 1» на самом ли деле получится увеличить МРОТ в несколько раз к 2030 году.
Бессараб отметила, что МРОТ достаточно долгое время был на уровне величины прожиточного минимума.
Она также напомнила, что по поручению президента России Владимира Путина с января 2024 года МРОТ будет увеличен на 18,5%. Это то существенное повышение, которое должно подтолкнуть покупательскую способность и изменить ситуацию по доходам населения.
Депутат также выразила уверенность в том, что по 2030 году это действительно объективно выполнимые планы.
Бессараб считает, что к 2030 году вопрос по увеличению МРОТ будет решен.
Бессараб добавила, что заявление президента по поводу повышения МРОТ впервые было сделано в период оглашения послания Федеральному собранию РФ.
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«Сейчас МРОТ наконец-то смог оторваться от прожиточного минимума, что дает определенную уверенность в том, что к 2030 году действительно он может вырасти в 2 раза», — сообщила депутат.
«Невозможно поднять базовую тарифную ставку не изменив при этом всю систему оплаты труда, поэтому это коснется более чем 5 миллионов россиян», — заявила Бессараб.
Депутат также выразила уверенность в том, что по 2030 году это действительно объективно выполнимые планы.
Бессараб считает, что к 2030 году вопрос по увеличению МРОТ будет решен.
«В любом случае у нас ВВП продолжает расти и меняться. Развитие экономики дает уверенность в том, что все средства будут найдены», — отметила депутат.
Бессараб добавила, что заявление президента по поводу повышения МРОТ впервые было сделано в период оглашения послания Федеральному собранию РФ.
«Каждая строка в послании в обязательном порядке просчитывается финансовым блоком правительства, поэтому конечно средства на это найдутся», — сказала Светлана Бессараб.
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Екатерина Коршунова