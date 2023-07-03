Депутат Бессараб опровергла новость о том, что россияне стали рекордно много работать

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Из данных Росстата стало известно, что на фоне низкой безработицы и дефицита кадров россияне стали рекордно много работать, эту информацию публикует «РБК».
Отмечается, что продолжительность рабочего дня выросла на четверть часа, по сравнению с данными 2012 года. На самом ли деле рабочие часы россиян неумолимо растут, рассказала корреспонденту «Радио 1» член комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
При этом, большинство занятых на рынке труда в России – это офисные работники, которые трудятся по графику 5/2 40 часов в неделю. В их графике, заявляет Бессараб, ничего не изменится.
В этом случае, по словам депутата, также крайне сложно кому-то добавить 15 минут, а у кого-то отнять, поскольку сотрудники отрабатывают четко отведенные им девять часов друг за другом.
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«Часть россиян работают сокращенную рабочую неделю в связи с особыми условиями труда: вредные факторы, опасные. В этом случае может быть сокращенная рабочая неделя, например, 36-часовая. Отдельные категории граждан работают 39 часов в неделю, кто-то работает ставку 18 или 36 часов – это, например, педагоги», - подметила депутат.
«Есть граждане, которые работают посменно, когда, например, цикл производства недопустимо остановить, тогда кто-то начинает работать с 8:00 и заканчивает в 17:00, после него приходит сменщик и работает следующие восемь часов», - напомнила Бессараб.
В этом случае, по словам депутата, также крайне сложно кому-то добавить 15 минут, а у кого-то отнять, поскольку сотрудники отрабатывают четко отведенные им девять часов друг за другом.
«Считать, сколько россияне работают в неделю – это как считать среднюю температуру по больнице», - в завершении сказала Бессараб.
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Евгения Парфентьева