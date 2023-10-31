Депутат Чепа отреагировал на слова Лукашенко о компенсации за БелАЭС

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская сторона должна каким-то образом компенсировать смещение сроков введения в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал это требование корпоративным вопросом.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона поставила перед Москвой вопрос о компенсации за смещение сроков ввода в эксплуатацию атомной станции в соответствие с условиями заключенного договора.
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