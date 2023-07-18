Депутат Делягин предсказал повышение ключевой ставки из-за желания ЦБ «удушить российскую экономику»

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Депутаты Госдумы РФ от «Справедливой России» и российские производители попросили главу Центробанка Эльвиру Набиуллину и замсекретаря Совбеза РФ Сергея Вахрукова снизить ключевую ставку до 4%. Заседание Совета директоров ЦБ запланировано на 21 сентября.
«Почему они попросили именно четыре процента? Вероятно, потому что Набиуллина утверждает, что этот показатель является целью, к которой стремится Банк России. Но на самом деле не для того ЦБ ронял рубль, чтобы снижать ставку. Смысл всей этой операции по ослаблению рубля от 90 рублей за доллар и ниже является повышение процентной ставки. Сейчас, конечно, будут её повышать. Задача стоит в удушении российской экономики. В таком случае зачем снижать?» — сказал Михаил Делягин.Читайте также:
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