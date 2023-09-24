Депутат Делягин привёл конкретные примеры истерики в Центробанке

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Зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что в 2014 году Банк России резко поднимал процентную ставку, сейчас он делает то же самое. Об этом сообщает Царьград.
По мнению Делягина, такая высокая процентная ставка — это нехороший показатель. Парламентарий считает, что у Центробанка «истерика».
Делягин подчеркнул, что такие действия со стороны Банка России могут привести к разрушению экономики страны, которую в дальнейшем будет тяжело восстановить.
Напомним, Центральный Банк России повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых. Такое решение Центробанк счел профилактическим. Отмечается, что это новый максимум с весны прошлого года.
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«Ведь дело в том, что в реальности в прошлом году рубль спасли не эти действия регулятора, а обязательная продажа валютной выручки», — цитирует депутата Царьград.
Напомним, Центральный Банк России повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых. Такое решение Центробанк счел профилактическим. Отмечается, что это новый максимум с весны прошлого года.
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Екатерина Коршунова