Депутат Делягин раскрыл реальные последствия повышения ключевой ставки до 13%

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Зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что ключевой ставки 13% достаточно «для убийства промышленности» в РФ. Об этом сообщает Царьград.
По мнению Делягина, российская экономика испытывает серьезный денежный голод, искусственно созданный главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной и министром финансов Антоном Силуановым. Он пояснил, что Центробанк принимает решение о повышении процентной ставки, при этом используя методы, которые применяются для экономик, страдающих от избытка денежной массы.
Напомним, Центральный Банк России повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых. Такое решение Центробанк счел профилактическим. Отмечается, что это новый максимум с весны прошлого года.
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«И вот что делает Набиуллина: применяет методы, которые разработаны для оздоровления людей с избыточным весом, к людям или экономике с нехваткой веса, с искусственно созданным денежным голодом. А это способ убить экономику», — приводит слова депутата Госдумы Царьград.
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Екатерина Коршунова