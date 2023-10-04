Депутат Фёдоров объяснил методику «обеления» бизнеса в РФ

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Депутат Государственной Думы, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров заявил о совершенствовании системы налогообложения и объяснил методику выведения «серых» работников из теневого сектора экономики
«Методика для выявления занятых в теневом секторе экономики будет работать также, как раньше – ФНС будет усиливать свою работу в области налогообложения. Возможностей у ФНС России гораздо больше, чем ей позволяет закон. Налоговая может сегодня в условиях безналичного оборота контролировать каждую копейку абсолютно любого россиянина. Государственный каток проедет и добьется своего, вопрос только в том, поможет ли это экономике», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Фёдоров.
При этом, он отметил, что при реализации подобных задач может начаться сокращение бизнеса.
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