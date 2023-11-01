Депутат Фёдоров заявил о двух основных путях борьбы с инфляцией

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Депутат, член Комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Евгений Фёдоров заявил, что бороться с инфляцией можно с помощью повышения процентной ставки или её обнуления.
«Для решения проблемы инфляции надо или уменьшить деньги, что делает ЦБ, или увеличить товары. Особенность РФ в том, что она производит в среднем за 30 лет товаров в два раза больше, чем потребляет с мирового рынка, а разницу направляет в валютные резервы. Бороться с инфляцией можно двумя путями – повышать процентную ставку, что приведёт к удорожанию импорта товаров, или обнулять процентную ставку, запускать механизм увеличения импорта», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Фёдоров.
Последний вариант, по словам парламентария, приведёт к необходимости повышения доходов людей и созданию условия для мощных национальных инвестиций. Кроме того, обнуление процентной ставки приведёт к национальному капиталу, и, возможно, к реформе по национализации власти.
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