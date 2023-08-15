Депутат Госдумы Дмитриева о повышении ключевой ставки: ЦБ знает только одну неадекватную операцию

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Банк России на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых. Это максимальный уровень ставки с мая 2022 года.
Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам, доктор экономических наук Оксана Дмитриева заявила, что действия Центробанка неправильны с тактической и стратегической точки зрения. Интервью «Радио 1» она рассказала, что новые условия требуют новых действий.
По словам парламентария, повышенная ключевая ставка действительно может стабилизировать курс рубля, однако впоследствии это приведёт к разгону инфляции. Также это отразится на предпринимательской активности.
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«В нынешних условиях происходит практически выдавливание России из мирового валютного рынка, и в этих условиях строить политику, исходя из курса доллара к рублю или рубля к доллару, и ставить в качестве ориентира в денежно-кредитной политике удержание курса — абсолютно неправильно. Если заявили, что мы выходим из долларовой зоны, то выходим и применяем принципиально другие инструменты. Но наш Центральный Банк и правительство умеют делать только одну операцию», — заметила экономист.
«Инструмент неадекватный в данной ситуации. Может быть, это как-то повлияет на курс доллара, но это же приведёт и к удорожанию кредита, это приведёт к росту инфляции. А инфляция сейчас на приемлемом уровне – 3 процента июль к июлю, а вот инвестиционная активность слабая, и на неё тоже придётся удар», — заключила Оксана Дмитриева.Читайте также:
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Екатерина Шмакова