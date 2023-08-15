Депутат Госдумы Фёдоров обвинил Центробанк в желании мигрантов уехать из России

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До трети трудовых мигрантов могут уехать из России из-за снижения доходов в результате ослабления рубля по отношению к доллару и евро. Всё потому, что заработки иностранцев в РФ снижаются и становятся более сопоставимыми с доходами на родине.
Депутат и член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров подтвердил, что мигранты действительно могут уехать из России, что приведёт к большим проблемам. В беседе с «Радио 1» он рассказал, что из-за оттока мигрантов пострадают практически все сферы.
По словам парламентария, Центробанк по Конституции обязан поддерживать курс рубля, однако на практике происходит обратное.
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«Все сферы пострадают: стройка пострадает, некому будет сидеть со стариками. Со стариками вынуждены будут сидеть их дети, соответственно, дети не смогут работать <…> У нас сейчас безработица практически на нулевом уровне, поэтому желающих заместить мигрантов не будет. Нужно будет поднимать зарплаты, а для поднятия зарплат нужна экономика. Но тут поднимает ставку до 12 процентов, полностью перекрывая механизм инвестиций в экономику», — сказал Фёдоров.
«Они [руководители Центробанка] обрекают экономику на деградацию, и тут уже без политических реформ, которые отменяют самостоятельность ЦБ, просто не выжить. Я исхожу из того, что Центробанк участвует в заговоре против России», — заключил депутат.Напомним, Банк России на внеочередном заседании 15 августа повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%.
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Екатерина Шмакова