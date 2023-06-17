Депутат Госдумы заявил, что США сами приближают закат эры доллара

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Анатолий Аксаков заявил, что интерес к доллару потеряли уже сами американцы
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, на полях Петербургского международного экономического форума, заявил, что Соединенные Штаты Америки сами приближают конец эры доллара, сообщает «РИА Новости».
Аксаков напомнил, что совсем недавно это подтвердили в Минфине США. По словам американского ведомства, интерес к доллару резко сократился.
Депутат отметил, что своими недружественными действиями по отношению к другим странам, США устраивают крах своей экономики. Совсем скоро им будет нечем выплачивать триллионный внешний долг, подытожил Аксаков.
Ранее «Радио 1» сообщало, как спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что планы Запада по обвалу российской экономики провалились.
Аксаков напомнил, что совсем недавно это подтвердили в Минфине США. По словам американского ведомства, интерес к доллару резко сократился.
Ранее «Радио 1» сообщало, как спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что планы Запада по обвалу российской экономики провалились.
Евгения Парфентьева