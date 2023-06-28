Депутат Куринный рассказал о рекордном оттоке капиталов из страны

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280 млрд долларов США вывели российские бизнесмены за границу в прошлом году
Данные об оттоке капиталов обнародовал сегодня депутат от КПРФ Алексей Куринный. Он подверг критике законопроект о налоге на сверхдоходы, который рассмотрит сегодня нижняя палата.
«Правительство пошло на очень либеральный вариант и предполагает изъять в пользу государства лишь 300 млрд рублей. Я напомню, что в прошлом году, несмотря на кризис и боевые действия, количество долларовых миллиардеров в России выросло почти на два десятка»,- сказал Алексей Куринный.
По словам депутата, доходы олигархов выросли почти на 120 млрд долларов, 280 млрд долларов перевели в зарубежные юрисдикции.
Куринный обращает внимание на тот факт, что сумма, которую предполагается собрать, является всего 5% того, что смогли заработали олигархи в 2022 году.
По мнению Алексей Куринного, предлагаемая законопроектом налоговая ставка на сверхприбыль не сможет решить не только задачу наполнения бюджета, но и не поможет достичь цели социально справедливого распределения доходов.
Ранее в ЦБ предсказали повышение ключевой ставки. Ключевую ставку могут повысить на следующем заседании совета директоров ЦБ. Это произойдет впервые после долгого периода. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин.
По его словам, ключевая ставка не менялась еще с сентября минувшего года. Он также подчеркнул, что в настоящий момент баланс рисков смещается в проинфляционную сторону.
«Правительство пошло на очень либеральный вариант и предполагает изъять в пользу государства лишь 300 млрд рублей. Я напомню, что в прошлом году, несмотря на кризис и боевые действия, количество долларовых миллиардеров в России выросло почти на два десятка»,- сказал Алексей Куринный.
Куринный обращает внимание на тот факт, что сумма, которую предполагается собрать, является всего 5% того, что смогли заработали олигархи в 2022 году.
По мнению Алексей Куринного, предлагаемая законопроектом налоговая ставка на сверхприбыль не сможет решить не только задачу наполнения бюджета, но и не поможет достичь цели социально справедливого распределения доходов.
Ранее в ЦБ предсказали повышение ключевой ставки. Ключевую ставку могут повысить на следующем заседании совета директоров ЦБ. Это произойдет впервые после долгого периода. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин.
По его словам, ключевая ставка не менялась еще с сентября минувшего года. Он также подчеркнул, что в настоящий момент баланс рисков смещается в проинфляционную сторону.
Мария Фирсова