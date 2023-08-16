Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Депутат Мособлдумы Ефимов разъяснил преимущества цифрового рубля

Депутат Мособлдумы Ефимов разъяснил преимущества цифрового рубля

16 августа 2023, 10:14

Фото: Фотобанк МО

Цифровой рубль будет обеспечивать более прозрачные и быстрые платежи, снижать риски мошенничества. Об этом заявил председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.
Так он прокомментировал запуск 15 августа пилотного проекта по тестированию цифрового рубля на реальных операциях.
«Важно понимать, что внедрение цифрового рубля не означает отказа от традиционных форм денег. Это дополнительный инструмент, который позволит улучшить качество и доступность финансовых услуг для граждан и бизнеса», – отметил региональный парламентарий.

В испытаниях участвуют 13 банков. В рамках пилота будут тестировать такие операции, как открытие кошельков в цифровых рублях банкам, клиентам, переводы в цифровых рублях между клиентами и оплата в торгово-сервисных предприятиях.

Цифровой рубль станет третьей формой рубля после наличной и безналичной и будет эквивалентен им. Выпускать его, как и две другие формы, сможет только Банк России. Гражданин сможет сам решать, какая форма денег для него удобнее.

Именно ЦБ станет оператором платформы, где будут обращаться цифровые рубли. На ней граждане и юридические лица через приложения своих банков смогут открывать кошельки и проводить расчеты. ЦБ РФ будет выступать гарантом сохранности денег и нести ответственность за корректность учёта цифровых рублей и операций между участниками платформы.

Чтобы получить доступ к цифровым рублям, нужно будет открыть цифровой кошелек в мобильном приложении или интернет-банке.

Читайте также:

Озвучена причина повышения ставки ЦБ до 12%

Минцифры оценило стоимость доступа к Интернету в России

Рубль резко ослаб к доллару после решения ЦБ повысить ставку


#мособлдума
#рубль
#цифровизация
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Мишустин поручил предусмотреть субсидии на авиаперевозки на Дальний Восток
16 августа 2023, 10:45

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин обратился к Минфину и Минтрансу с поручением о планировании субсидий на авиаперевозки по социально значимым маршрутам на Дальнем Востоке на 2024-2026 годы. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Он поручил рассмотреть возможность выделения из бюджета по 1,76 млрд в год. Это связано с необходимостью развития авиастроения и авиаперелётов.

К таким выводам Мишустин пришёл во время беседы с представителями единой дальневосточной авиакомпании в Улан-Удэ в ходе рабочей поездки в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

Читайте также:

Правительство выделит на содержание и ремонт дорог 15 миллиардов рублей

Мишустин заявил о росте всех ключевых показателей в российской экономике

Правительство упростило порядок страховых выплат родственникам погибших военных
#правительство
#минфин
#минтранс
#субсидии
#авиарейсы
Читайте нас в
«Коммерсант»: Компания Hugo Boss сосредоточится на оптовых поставках одежды в Россию
16 августа 2023, 10:02

Фото: istockphoto/naumoid

Некоторые международные производители одежды, ранее объявившие об уходе из России, оказались не готовы полностью отказаться от российского рынка. Немецкая компания Hugo Boss планирует переориентировать бизнес и сосредоточиться на оптовых поставках.
В настоящее время фирма ищет варианты продажи оставшихся магазинов в России, сообщает «Коммерсант». По данным годовой отчетности компании, на конец 2022 года в России находились 19 магазинов под управлением «Хьюго Босс Рус»: в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ростове-на-Дону.

В марте 2022 года Hugo Boss AG объявила о приостановке торговли и онлайн-продаж на территории России. При этом торговля через оптовые каналы не приостанавливалась, о чем свидетельствуют данные Росаккредитации за 2022-2023 годы. С учетом текущих западных санкций, Hugo Boss в состоянии продолжить оптовые поставки, но ей, как и всем фэшн-ритейлерам, придется прекратить инвестиции в развитие бизнеса на территории России.

Читайте также:

Генконсул РФ Захаров: Крупный бизнес США не хочет терять связи с Россией

The Times: Английская премьер-лига начала расследовать сделки «Челси» времен Абрамовича

Оценены потери европейских компаний на российском рынке после начала СВО

#подмосковье
#торговля
#инвестиции
#данные
#компании
#развитие
#поставки
#санкции
Читайте нас в
Politico: Банки Британии начали блокировать счета компаний, которые сотрудничают с Украиной
16 августа 2023, 10:01

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Британские банки начали блокировать счета компаний Великобритании, которые осуществляют торговлю с Украиной. Об этом сообщает газета Politico.
Такая мера принята, чтобы избежать отмывания денег путём осуществления транзакций.

Уточняется, что несколько уже заблокированных компаний подали жалобы в Британско-украинскую торговую палату.

Кроме того, Украина уже давно имеет статус страны, с которой рискованно проводить какие-либо денежные операции. Это связано с мерами по борьбе с коррупцией.

Читайте также:

Начальник Штаба обороны Великобритании Радакин приехал в Киев для обсуждения СВО

Посол РФ Келин: Британия не хочет рассматривать никаких мирных инициатив по Украине

Украина начала переговоры о гарантиях безопасности с Великобританией
#великобритания
#украина
#сотрудничество
#банк
Читайте нас в
Bloomberg: Россия может вернуть частичный контроль за движением капитала
16 августа 2023, 00:46

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Российская Федерация может ввести контроль за движением капитала с целью укрепления рубля. Об этом сообщает Bloomberg.
В публикации говорится, что ЦБ России принял решение о повышении ключевой ставки, на фоне чего власти и экспортеры стали обсуждать предложение сделать продажу экспортной выручки обязательной. Однако единое решение пока не было принято.

Читайте также:

В России предрекли кредиты под 35% годовых после повышения ключевой ставки

Уровень мирового благосостояния снизился впервые после кризиса 2008 года

Аналитик Чернов: «Торги теперь сместятся в диапазон 92-99,5 рублей за доллар»

#торги
#кредиты
#цб
#рубль
#россия
Читайте нас в
Аргентина приостановила экспорт говядины
TN: правительство Аргентины приостановило экспорт говядины на 15 дней
15 августа 2023, 21:27

Фото: iStock/butenkow

Правительство Аргентины приостанавливает на пятнадцать дней экспорт говядины для того, чтобы стабилизировались цены на внутреннем рынке страны. Об этом сообщает телеканал TN.
В понедельник, 14 августа, аргентинский песо обвалился более чем на 20%. Стоимость говядины увеличилась на 20-30%.

Ранее Аргентина применила китайскую валюту юань для платежа по долгу перед Международным валютным фондом (МВФ), поскольку столкнулась с трудностями, связанными с ее международными резервами, включая доллары. Выяснилось, в юанях была выплачена сумма, эквивалентная 2,7 миллиардам долларов США. Джули Козак, официальный представитель фонда, заявила, что аргентинские власти исполняют свои финансовые обязанности перед МВФ в установленные сроки.

Читайте также:

Аргентина из-за проблем с долларом использовала юань для выплат по долгу МВФ

Вступление Аргентины в БРИКС улучшило бы ее позиции на международной арене

Аргентинский аналитик Ламеса обвинил США в лицемерии при защите свободы слова
#сша
#аргентина
#мясо
#экспорт
#валюта
#курс
#цена
Читайте нас в
В Подмосковье появится промышленный центр обработки металлов за 2 млрд рублей
15 августа 2023, 20:59

Фото: Мининвест МО

В Богородском городском округе построят комплекс по обработке металлов. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Комплекс появится на двух земельных участках, предоставленных ГК «Металлсервис» по программе «Земля за 1 рубль». К строительству объекта инвестор планирует приступить до конца будущего года. Комплекс станет одним из этапов масштабного инвестпроекта в области металлообработки. Соглашение об этом подписали на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и представитель «Металлсервиса» Олег Тюрпенко.
«Запуск предприятия запланирован на 2026 год. Его проектная мощность составит 90 тыс тонн обработанного металла в год. Инвестиции оцениваются в 2 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать 100 рабочих мест», – рассказала Зиновьева.
Для реализации инвестпроекта в Электроуглях подобрали два участка общей площадью свыше 14 га. Продукция центра востребована в промышленном гражданском и индивидуальном жилищном строительстве.
 
Подобрать участок под проект, в том числе доступный по программе «Земля за 1 рубль», можно на Инвестиционной карте Московской области. Подав заявку, землю участники программы импортозамещения получают за 20 календарных дней. 

Читайте также:

В Дубне будут производить растворы для контактных линз

В Подмосковье назвали самые популярные среди бизнеса парки

Работу бывшего завода Mercedes в Подмосковье могут возобновить в 2024 году


 

#мининвест мо
#подмосковье
#московская область
#экономика
#металл
#екатерина зиновьева
Читайте нас в
В Дубне будут производить растворы для контактных линз
15 августа 2023, 19:47

Фото: Мининвест МО

Резидент особой экономической зоны «Дубна», компания «Окей Вижен Технологии», создаст производство растворов для ухода за контактными линзами. Инвестор уже получил разрешение на строительство. Как сообщила в пресс-службе регионального Мининвеста, запустить производство планируют в будущем году.
Компания является резидентом ОЭЗ «Дубна» с 2019 года. Сейчас предприятие работает на арендованных площадях инновационно-технологического центра «Ломоносов» и выпускает контактные линзы. На новом заводе компания станет производить средства для ухода за ними, в том числе одноступенчатую пероксидную систему для контактных линз. Сейчас такие системы не производятся в России. 
 
Площадь нового производства превысит 2 тыс кв м. Инвестиции в проект составят более 275 млн рублей.

Читайте также:

В Подмосковье назвали самые популярные среди бизнеса парки

Работу бывшего завода Mercedes в Подмосковье могут возобновить в 2024 году

Мантуров познакомился в Подмосковье с работой парашютного завода и производства пластмасс
 

 
 
#мининвест мо
#экономика
#дубна
#оэз «дубна»
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
В Московской области началась уборка урожая гороха
15 августа 2023, 19:20

Фото: Минсельхозпрод МО

В Подмосковье продолжают уборочную кампанию. В регионе стартовала уборка гороха, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.
По данным министерства, бобовая культура убрана на площади 1,8 тыс га. Валовый сбор составил 8 тыс тонн при средней урожайности 42,8 центнера на гектар против прошлогоднего показателя 30 центнеров на гектар.  

Всего в Подмосковье горохом засеяно более 10 тыс га. 

Читайте также:

Подмосковной ферме выделили грант на 4 млн рублей для выращивания голубики

Врип главы Каширы Шувалов поздравил с юбилеем сельхозпредприятие «СеДеК»

В Московской области приступили к уборке озимых


 

#минсельхозпрод мо
#урожай
#сельское хозяйство
#экономика
#аграрный сектор
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
В России предрекли кредиты под 35% годовых после повышения ключевой ставки
15 августа 2023, 17:20

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Ставки по потребительским кредитам для жителей России могут вырасти до 15-35% в зависимости от условий банка, после решения Банка России повысить ключевую ставку до 12% годовых.
Такое мнение в беседе с «Российской газетой» выразил  доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.
 
По словам специалиста, резко спрос на потребкредиты не упадёт. Ипотечные ставки могут оказаться на уровне 9-17% годовых, а доходность по депозитам не превысит 14%.

Банки могут повысить ставки по вкладам до уровня ключевой ставки — 12%. Об увеличении ставок по вкладам уже сообщили ВТБ, »Почта Банк». «Альфа-банк».

Ранее в Центральном банке России объяснили, что решение повысить ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых направлено на достижение динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, необходимых для возвращения инфляции к 4% в следующем году и её стабилизации в этих пределах в будущем.

21 июля Центральный банк России в первый раз с сентября прошлого года повышал ключевую ставку на 100 базисных пункта, до 8,5% годовых. 15 августа Центробанк повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов.

Читайте также:

Центробанк объяснил повышение ключевой ставки

Депутат Госдумы Дмитриева о повышении ключевой ставки: ЦБ знает только одну неадекватную операцию

Аналитик Чернов: «Торги теперь сместятся в диапазон 92-99,5 рублей за доллар»
#кредиты
#банки
#ключевая ставка
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников