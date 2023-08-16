Депутат Мособлдумы Ефимов разъяснил преимущества цифрового рубля

Фото: Фотобанк МО
Цифровой рубль будет обеспечивать более прозрачные и быстрые платежи, снижать риски мошенничества. Об этом заявил председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.
Так он прокомментировал запуск 15 августа пилотного проекта по тестированию цифрового рубля на реальных операциях.
В испытаниях участвуют 13 банков. В рамках пилота будут тестировать такие операции, как открытие кошельков в цифровых рублях банкам, клиентам, переводы в цифровых рублях между клиентами и оплата в торгово-сервисных предприятиях.
Цифровой рубль станет третьей формой рубля после наличной и безналичной и будет эквивалентен им. Выпускать его, как и две другие формы, сможет только Банк России. Гражданин сможет сам решать, какая форма денег для него удобнее.
Именно ЦБ станет оператором платформы, где будут обращаться цифровые рубли. На ней граждане и юридические лица через приложения своих банков смогут открывать кошельки и проводить расчеты. ЦБ РФ будет выступать гарантом сохранности денег и нести ответственность за корректность учёта цифровых рублей и операций между участниками платформы.
Чтобы получить доступ к цифровым рублям, нужно будет открыть цифровой кошелек в мобильном приложении или интернет-банке.
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«Важно понимать, что внедрение цифрового рубля не означает отказа от традиционных форм денег. Это дополнительный инструмент, который позволит улучшить качество и доступность финансовых услуг для граждан и бизнеса», – отметил региональный парламентарий.
Цифровой рубль станет третьей формой рубля после наличной и безналичной и будет эквивалентен им. Выпускать его, как и две другие формы, сможет только Банк России. Гражданин сможет сам решать, какая форма денег для него удобнее.
Именно ЦБ станет оператором платформы, где будут обращаться цифровые рубли. На ней граждане и юридические лица через приложения своих банков смогут открывать кошельки и проводить расчеты. ЦБ РФ будет выступать гарантом сохранности денег и нести ответственность за корректность учёта цифровых рублей и операций между участниками платформы.
Чтобы получить доступ к цифровым рублям, нужно будет открыть цифровой кошелек в мобильном приложении или интернет-банке.
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Лора Луганская