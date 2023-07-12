Депутат Нилов: «Цифровой рубль — это уже данность»

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что введение цифрового рубля — позитивный шаг для модернизации российской экономики, и опасаться этого не нужно.
«Надо двигаться в ногу со временем. Хотим мы этого или не хотим, цифровой рубль — это уже данность. Есть ряд опасений, связанных со введением цифрового рубля, но мы считаем, что это новые формы, которые будут позитивно влиять на экономические и социальные процессы», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.
А для того, чтобы нивелировать опасения населения по поводу введения цифрового рубля, населению необходимо чётко и ясно разъяснять подробности функционирования нового вида рубля.
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