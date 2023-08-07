Депутат Нилов: Госрегулирование цен может навредить бизнесу

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«У нас рыночная экономика, и в какой-то степени госрегулирование может привести к тому, что предприятия просто не будут производить продукцию», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.
Депутат отметил, что в ситуации с подорожанием продуктов в ситуацию должны вмешаться Федеральная антимонопольная служба, а также Минсельхоз и департаменты, занимающиеся вопросами сельского хозяйства.
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