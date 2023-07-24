Депутат Нилов поддержал предложение об учёте каждой льготы налогоплательщика

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Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал предложение об учёте каждой льготы владельца земельного участка при начислении налога. Об этом сообщает RT.
Нилов заявил, что поддерживает все поступающие предложения, которые оказывают позитивное влияние на жизнь граждан. Эта мера, в частности, позволит людям пользоваться теми льготами, которые они заслужили.
В беседе с RT парламентарий заключил, что данное предложение должно быть детально рассмотрено и принято.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с предложением о рассмотрении каждой льготы, которую имеет налогоплательщик. Если проект будет принят, каждому владельцу земельного участка, имеющему привилегии, будет просчитана индивидуальная сумма налогового платежа.
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В беседе с RT парламентарий заключил, что данное предложение должно быть детально рассмотрено и принято.
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Анастасия Чинкова