Депутат Савченко заявил об ударе по реальному сектору экономики из-за ставки ЦБ

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Заместитель главы комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко заявил о том, что повышение ключевой ставки негативно сказывается на реальном секторе экономике, что было видно ещё при прошлом её увеличении.
«Компании, которые брали кредиты, получат проблемы с оборотной деятельностью. Хуже, если получат предбанкротную ситуацию. В прошлые разы, когда ставка поднималась, можно было «отсидеться» в валюте, можно было «отсидеться» в какой-то альтернативе, и компенсировать последствия повышения ставки. Сегодня такой альтернативы нет, весь реальный сектор экономики ощущает тяжёлый удар», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Савченко.
Он также назвал решение о повышении ключевой ставки ЦБ радикальным и непростым, однако признал, что, видимо, для его принятия у регулятора были основания.
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