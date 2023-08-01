Депутат Сухарев заявил о необходимости убрать комиссию за снятие средств с карт МИР

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Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой убрать комиссии банкоматов за операции по снятию, а также пополнению карт МИР.
«В условиях продолжающегося внешнего санкционного давления прошу рассмотреть вопрос о возможности введения единого правила для всех банков: операции по снятию/пополнению средств карт МИР через банкомат любой российской финансово-кредитной организации осуществлять без начисления комиссии», — приводит RT текст обращения парламентария на имя главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной.
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