Депутаты Миронов и Гартунг обратились к премьер-министру с просьбой повысить экспортную пошлину на нефть

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Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, а также депутат от этой партии Валерий Гартунг обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой повысить экспортную пошлину на нефть, чтобы сдержать рост цен на топливо. Об этой инициативе 27 июля пишут «Известия».
Кроме повышения пошлины, депутаты предлагают также увеличить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). По словам Сергея Миронова, эти меры помогут снизить доходность поставок нефти за рубеж, увеличит объемы ее переработки внутри страны, и тем самым будет способствовать росту производства моторного топлива, а также его реализации на внутреннем рынке.
Депутаты уверены, что в случае принятия предлагаемых ими решений станет возможным прекратить выплаты из госбюджета по демпфирующему механизму и остановить растущие цены на топливо.
Ранее руководитель Аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов объяснил, что резкий рост цен на бензин вызван подорожанием нефти и экспортными аналогами. Он отметил, что на сегодняшний день ситуация вернулась к позициям до 2022 года. Также на стоимость топлива повлияло ослабление курса рубля, добавил Баженов.
Минэнерго в настоящее время обсуждает с правительством проект документа, направленный на ограничение экспорта бензина из России. В рамках проекта, предложено создать список нефтеперерабатывающих заводов, которые смогут экспортировать топливо. Такая мера будет направлена на борьбу с серыми поставками бензина, которые привели к росту оптовых цен за последний отчетный период.
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«Необходимо установить новые правила на топливном рынке для предотвращения роста цен на бензин», — заявил Миронов журналистам «Известий».
Ранее руководитель Аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов объяснил, что резкий рост цен на бензин вызван подорожанием нефти и экспортными аналогами. Он отметил, что на сегодняшний день ситуация вернулась к позициям до 2022 года. Также на стоимость топлива повлияло ослабление курса рубля, добавил Баженов.
Минэнерго в настоящее время обсуждает с правительством проект документа, направленный на ограничение экспорта бензина из России. В рамках проекта, предложено создать список нефтеперерабатывающих заводов, которые смогут экспортировать топливо. Такая мера будет направлена на борьбу с серыми поставками бензина, которые привели к росту оптовых цен за последний отчетный период.
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Артем Путинцев