Депутаты Миронов и Гартунг обратились к премьер-министру с просьбой повысить экспортную пошлину на нефть

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, а также депутат от этой партии Валерий Гартунг обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой повысить экспортную пошлину на нефть, чтобы сдержать рост цен на топливо. Об этой инициативе 27 июля пишут «Известия».