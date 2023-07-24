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Депутаты ГД предложили направлять средства маткапитала на инвестиции

24 июля 2023, 18:45

Фото: iStock/macniak

В Госдуме предложили использовать средства материнского капитала на инвестиционном счёте. Об этом сообщает «Абзац».
Материнский капитал – это самое крупное пособие, которое получают семьи с детьми. Однако потратить его можно на ограниченное количество услуг. В частности, на погашение кредитов и займов, улучшение жилищных условий без кредитных средств, образование ребёнка и другое.

Однако 21% владельцев капитала не находят применение средствам маткапитала, приводит данные Социального фонда России «Абзац».


В связи с этим группа депутатов Госдумы предложила новое применение материнскому капиталу. Так предлагается направить средства на инвестиции. Это позволит семье получить два вида пассивного дохода: купоны по облигациям и налоговый вычет.

Председатель комитета Госдумы по международным делам, глава ЛДПР Леонид Слуцкий уверен, что такое нововведение поможет семьям сохранить и приумножить финансы, а экономика страны начнёт лучше развиваться за счёт дополнительных вложений.

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#маткапитал
#инвестиции
#Госдума
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Производство сметаны в Подмосковье за год выросло на 113%
24 июля 2023, 17:24

Фото: Istockphoto / VLG

Объём производства сметаны в мае 2023 года в Подмосковье составил 15,5 тыс тонн. Это на 113% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Там отметили, что производство подмосковной молочной продукции занимает лидирующие позиции в стране. В Московской областью в мае этого года произвели более 27,5% от объёма сметаны, изготовленной в центральном Федеральном округе, и 6,6% от общероссийского объёма.
 
В ведомстве пояснили, что мощности увеличивают как крупные производители, так и частные фермерские хозяйства. Крупнейшие производители сметаны в регионе – компания «РостАгроКомплекс», предприятия «Рузское молоко» и «Братья Чебурашкины».

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#Московская область
#Подмосковье
#СМинсельхозпрод МО
#сметана
#производство
#экономика
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Экономист предсказал исчезновение безналичных денег
Экономист Зубец предрёк исчезновение безналичных денег после появления цифрового рубля
24 июля 2023, 15:54

Фото: IStock/Nikolay Evsyukov

Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Теперь у российского рубля будет три формы: наличная, безналичная и цифровая. О том, что такое цифровой рубль, зачем он россиянам и государству, «Радио 1» рассказал директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Что такое цифровой рубль?

Цифровой рубль — это электронная версия ваших наличных и безналичных денег. Он выглядит как уникальный цифровой код, который хранится в электронном кошельке на специальной платформе Центрального банка.

Чем он отличается от безналичных денег?

Безналичные деньги – это децентрализованные деньги, которые вы держите в конкретном банке. Этот банк обменивается деньгами с другими банками. Когда вы совершаете перевод с одного счёта банка в другой, то в документах указывается, что это деньги конкретного банка, переводимые для конкретных целей.

Цифровой рубль – это уже ваши деньги, а не банка. Именно поэтому его нельзя будет положить на вклад под проценты и взять кредит в цифровых рублях.

Зачем нужен цифровой рубль?

Россиянам цифровой рубль даже и не нужен. Он больше нужен государству, в частности, для борьбы с коррупцией. Центробанк сможет проследить движение каждого рубля: кому он переходит, как движется.

Если вы выделяете деньги на строительство поликлиники, и потом эти цифровые рубли каким-то образом попадают на рынок недвижимости, например, на эти деньги покупается дача, дорогие украшения или дорогой автомобиль, то сразу возникает вопрос: “А как они попали тому человеку, который вместо того, чтобы потратить их на зарплату рабочим, покупают на них бриллианты?”

Также родители могут выделить ребёнку цифровой кошелёк, но ввести запрет их использования для покупки алкоголя, табака и чего-то ещё. В этом случае магазин деньги просто не примет.

Безналичные и наличные деньги исчезнут?

Нет. Наличные деньги не исчезнут, потому что во многих маленьких городах, сёлах и деревнях до сих пор нет интернета, и люди платят только наличными деньгами. А вот безналичные деньги, вероятно, могут исчезнуть. На первом этапе они будут существовать параллельно, а в дальнейшем безналичные деньги будут уступать своё место цифровому рублю.  
 
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#цифровой рубль
#экономика
#Алексей Зубец
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В России спрогнозировали курс доллара на ближайшие месяцы
Депутат Аксаков спрогнозировал курс доллара в 90 рублей на ближайшие месяцы
24 июля 2023, 15:47

Фото: iStock/Pineapple Studio

Глава комитета Госдумы РФ по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что доллар в ближайшие месяцы будет в пределах ₽90.
По его прогнозам, в ближайшие месяцы рубль не будет резко снижать или завышать курс. Российская валюта останется на уровне 90 рублей за доллар, не укрепляя позиции, но и не теряя их. Аксаков отметил, что курс национальной валюты стабилизируется после действий Центробанка России, который поднял ключевую ставку до 8,5 процента, с целью борьбы с инфляцией. 

Повышение ставки депутат назвал довольно приличным и отметил, что финансовый регулятор «держит руку на пульсе». 

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#доллар
#курс
#прогноз
#рубль
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Росстат: Продажи водки и коньяка в России снизились за год на 16,4% и 20,3% соответственно
24 июля 2023, 14:51

Фото: istockphoto/Nordroden

За первое полугодие 2023 года в России было продано 30,2 миллиона декалитров (дал) водки. Это на 16,4% меньше, чем за такой же период прошлого года. Продажи коньяка снизились еще заметнее — на 20,3% и составили 3,7 миллиона дал.
Такие цифры приводит издание «Ведомости», ссылаясь на данные Росстата. Одновременно снизился и выпуск водки на 9% до 33,2 миллиона дал, а коньяка и бренди — на 13,2% до 4,2 миллиона дал.

Эксперты считают, что такое падение во многом связано с ростом нелегального рынка. Некоторые крупные зарубежные производители алкоголя ушли из России. Поскольку требовалось замещение, оптовые поставщики начали заменять брендовые марки напитков контрафактной продукцией и работать с теневыми производителями. Такое мнение высказал лидер всероссийского движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

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#водка
#коньяк
#продажи
#росстат
#алкоголь
#поставщики
#контрафакт
#Россия
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Подмосковные МСП получат 29 млн рублей для выхода на маркетплейсы
24 июля 2023, 14:16

Фото: Istockphoto / audioundwerbung

Субсидии при выходе на маркетплейсы получат более 100 субъектов малого и среднего предпринимательства Подмосковья. Суммарный объём финансовой поддержки составит 29 млн рублей, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
В этом году для удобства и максимального охвата предпринимателей подать заявку на получение поддержки можно до конца года. В ходе первой комиссии победителями были признаны 110 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 69 – индивидуальные предприниматели. Общий объём поддержки составит около 29 млн рублей, уточнила Зиновьева.

По данным подмосковного Мининвеста, в рамках субсидии при выходе на маркетплейсы предприниматели могут компенсировать до 50% стоимости комиссии, доставки и продвижения товаров. Максимальный размер субсидии – 500 тыс рублей. 
 
Подать заявку на участие в конкурсе субсидий при выходе на маркетплейсы можно на региональном портале госуслуг. 

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Депутат Нилов поддержал предложение об учёте каждой льготы налогоплательщика

Названы неприятные последствия повышения налогов для физлиц

В России утвердили льготный НДС для детских товаров



 

#Московская область
#Подмосковье
#Мининвест МО
#экономика
#МСП
#Екатерина Зиновьева
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Депутат Нилов поддержал предложение об учёте каждой льготы налогоплательщика
24 июля 2023, 13:29

Фото: iStock/JackF

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал предложение об учёте каждой льготы владельца земельного участка при начислении налога. Об этом сообщает RT.
Нилов заявил, что поддерживает все поступающие предложения, которые оказывают позитивное влияние на жизнь граждан. Эта мера, в частности, позволит людям пользоваться теми льготами, которые они заслужили.

В беседе с RT парламентарий заключил, что данное предложение должно быть детально рассмотрено и принято.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с предложением о рассмотрении каждой льготы, которую имеет налогоплательщик. Если проект будет принят, каждому владельцу земельного участка, имеющему привилегии, будет просчитана индивидуальная сумма налогового платежа.

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#НДС
#льготы
#Госдума
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Politico: Китай резко сократил военные поставки на Украину
24 июля 2023, 13:25

Фото: istockphoto/vadimrysev

Китайская Народная Республика заметно сократила экспорт военного снаряжения на Украину. Основные поставки теперь перенаправляются в Россию. Об этом пишет Politico, ссылаясь на данные китайской и украинской таможни.
В текущем году Россия импортировала из Китая беспилотников на сумму более 100 миллионов долларов, что превышает импорт Украины в 30 раз, сообщается в материале издания. Китайские поставки в Россию керамики для изготовления бронежилетов увеличились на 69% и сумма поставок этого материала составляет теперь 225 миллионов долларов. В то же время экспорт керамики на Украину сократился на 61%, до 5 миллионов долларов, говорится в публикации.

Суммарный товарооборот Российской Федерации и КНР стал активно расти с началом специальной военной операции. Согласно статистике, с января по апрель 2023 года этот показатель увеличился на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 73 миллиарда долларов.

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#китай
#украина
#Россия
#экспорт
#поставки
#военное снаряжение
#товарооборот
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Европа нашла нового поставщика сжиженного природного газа
23 июля 2023, 11:43

Фото: iStock/Anton Zubchevskyi

Аргентина может стать поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает издание Pagina 12.
Конфликт на Украине привёл к изменениям на рынке углеводородов. В Азии и Европе наблюдается достаточное количество природного газа, однако есть риск возникновения трудностей из-за поставок в зимний период, поэтому было принято решение наладить сотрудничество с Аргентиной.

Замминистр по углеводородам Аргентины Хуан Хосе заявляет, что СВО повлекла за собой резкое увеличение цен на СПГ. Зима прошлого года прошла благополучно, поскольку власти вовремя повлияли на увеличение добычи газа.

Чтобы избежать неприятностей предстоящей зимой, необходимо сейчас наладить поставки из Аргентины, поскольку у неё есть большие запасы, которые могут помочь многим странам. Однако для этого необходимы инвестиции в размере не менее 5 млрд долларов.

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#СПГ
#Европа
#Аргентина
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Россия обошла санкции Запада и смогла повысить цены на нефть
23 июля 2023, 11:14

Фото: iStock/Diy13

Россия продаёт нефть по ценам, превышающим те, которые установил Запад. Об этом сообщает издание WSJ.
Россия смогла повлиять на мировые нефтяные рынки и начала торговать нефтью марки Urals по самостоятельно установленным ценам. Уточняется, что Запад намеренно назвал низкий ценовой порог, чтобы лишить Россию средств для ведения спецоперации на Украине.

Впервые с декабря 2022 года цена на российскую нефть превысила отметку в 60 долларов за баррель.

Кроме того, журналисты издания отметили, что европейцы стали жить гораздо беднее из-за введённых Западом санкций против России. Европе приходится покупать дорогой сжиженный газ у США, что приводит к обогащению американских компаний и параллельному обеднению налогоплательщиков европейских стран.

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#нефть
#санкции
#Европа
#Россия
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