Der Spiegel: Западные санкции не смогли сломить экономику РФ

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Cанкции, принятые Западом в отношении Москвы, не смогли сломить российскую экономику, которая способна выдерживать вводимые ограничения Cанкции, принятые Западом в отношении Москвы, не смогли сломить российскую экономику, которая способна годами выдерживать вводимые ограничения. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel. . Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.
В итоге эксперты Der Spiegel пришли к выводу о том, что из-за устойчивого развития экономики на уровне дефицита бюджета в 3-4 процента в год Россия готова держаться долго, даже в условиях продолжающейся специальной военной операции (СВО).
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