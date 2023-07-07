Дерипаска: Час расплаты США за санкционный раж становится ближе

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«Час расплаты за санкционный раж становится ближе. Осталось года три, три с половиной», - написал Дерипаска.
Миллиардер также прикрепил к своему посту статью британской газеты The Financial Times. Ее авторы пишут о массовой продаже акций США американскими инвесторами из-за рекордного роста доходности облигаций. По данным издания, подобный рост может быть обусловлен ростом инфляции и повышении ФРС.
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