Дерипаска заявил о глобальном шансе для экономики России «как в 90-е»

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Россия получила глобальный шанс для развития экономики, благодаря сотрудничеству с африканскими и азиатскими странами, об этом заявил бизнесмен Олег Дерипаска в интервью «РБК».
«Мы сейчас имеем ситуацию, когда население в Юго-Восточной Азии почти 600 млн человек, Китай — 1,3 млрд, Индия — 1,5 млрд, Африка — почти 1 млрд. Это все растущие в демографическом плане страны, и их региональные рынки очень привлекательны для нас. Мы видели, что Россия способна создать новые логистические решения и нарастить объемы поставок на этих рынках», — прокомментировал ситуацию Дерипаска.Бизнесмен также считает, что вскоре на российский рынок придут инвесторы из Азии и Африки. Экономика РФ должны вырасти в три раз, а это невозможно без притока новых инвестиций.
Читайте также:
Финэксперт Бабин объяснил падение доллара и евро их продажей инвесторами
ЦБ: Страховка банковских карт будет компенсировать мошеннические списания
«ЦБ тушит экономику бензином»: Экономист предсказал повышение ключевой ставки до 13,5%
Евгения Парфентьева