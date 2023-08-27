Дешёвые удобрения из России создали угрозу для промышленности ЕС

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Энергокризис в Европе приостановил деятельность многих предприятий, которые занимались производством минеральных удобрений.
Из-за скачка цен на газ отрасль находится на грани коллапса, пишет агентство «Прайм». Начиная с 2021 года, некоторые крупные компании, в их числе норвежская Yara International и британская CF Industries, ограничили выпуск продукции и закрыли часть заводов.
В 2023 году ситуация обострилась. По оценкам Fertilizers Europe, газ поглощает до 80% трат отрасли.
Предприятиям в Германии, Польше, Франции и других странах пришлось остановить работу или сократить объёмы производства.
В это время экспорт российских удобрений в ЕС увеличился в 5 раз. Дешёвые отечественные товары начали вытеснять европейских конкурентов.
Власти Германии признают, что цены на продукцию отечественных предприятий подскочили на 150%, а затраты — на 40%. Европа не может полностью отказаться от российских поставок. Причина кроется в дефиците мощностей. Отрасли требуется немедленная господдержка, чтобы не допустить производственного коллапса.
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В 2023 году ситуация обострилась. По оценкам Fertilizers Europe, газ поглощает до 80% трат отрасли.
В это время экспорт российских удобрений в ЕС увеличился в 5 раз. Дешёвые отечественные товары начали вытеснять европейских конкурентов.
Власти Германии признают, что цены на продукцию отечественных предприятий подскочили на 150%, а затраты — на 40%. Европа не может полностью отказаться от российских поставок. Причина кроется в дефиците мощностей. Отрасли требуется немедленная господдержка, чтобы не допустить производственного коллапса.
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Мария Фирсова