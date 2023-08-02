Дизельное топливо достигло рекордных цен

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Цена летнего дизельного топлива на торгах в среду, 2 августа, достигла рекордных значений.
Об этом говорят данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Летний дизель по индексу европейской части России стал дороже на 1,68%, до 58 754 рублей за тонну, таким образом обновился исторический максимум.
Прошлый рекорд зафиксировали 23 сентября 2022 года: цена дизеля равнялась 58 151 рубль за тонну. Бензин марки АИ-92 вырос в цене на 1,84%, достигнув 63 081 рубль за тонну, а цена бензина АИ-95 выросла на 1,4% в сравнении с ценой закрытия предыдущих торгов, до 68 112 рубля за тонну.
Стоимость мазута выросла до 31 479 рублей за тонну (+4,67%). А цена авиакеросина показала снижение на 0,53%, до 67 078 рублей за тонну, сжиженных углеводородных газов (СУГ) — на 1,23% (20 085 рублей за тонну).
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Прошлый рекорд зафиксировали 23 сентября 2022 года: цена дизеля равнялась 58 151 рубль за тонну. Бензин марки АИ-92 вырос в цене на 1,84%, достигнув 63 081 рубль за тонну, а цена бензина АИ-95 выросла на 1,4% в сравнении с ценой закрытия предыдущих торгов, до 68 112 рубля за тонну.
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Мария Фирсова