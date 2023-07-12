Для использования цифрового рубля россияне должны будут зарегистрироваться в госсистеме

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Россияне должны будут зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), чтобы расплачиваться цифровым рублём. Такая информация размещена в проекте положения Банка России, которое устанавливает правила работы платформы цифрового рубля. Об этом сообщает РБК.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о внедрении в оборот цифрового рубля. ЦБ планирует начать его тестирование в августе.
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