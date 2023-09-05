Для молодых и социальных предпринимателей Подмосковья продлили приём заявок на гранты

Фото: Istockphoto / g-stockstudio
В Подмосковье продлили срок приёма заявок на участие в конкурсе на предоставление грантов молодым и социальным предпринимателям. Подать документы для получения господдержки можно до 3 октября, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
«Любая поддержка в построении бизнеса, особенно на начальном этапе, имеет огромное значение. Такую поддержку молодые предприниматели могут получить в рамках региональной программы. На гранты также могут претендовать предприниматели из социальной сферы. В прошлом году получателями грантов в регионе стали 76 представителей бизнеса до 25 лет. Ещё 239 грантов получили социальные предприниматели», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.В рамках грантовой поддержки молодые предприниматели Подмосковья в возрасте с 14 до 25 лет и социальные предприниматели могут получить до 500 тыс рублей. Эти средства можно направить на оплату аренды, ремонт, оборудование, коммунальные и лизинговые платежи, комплектующие, оформление результатов интеллектуальной деятельности и другое. Сумма гранта может покрыть около 75% таких расходов.
Читайте также:
Подмосковье вышло на первое место в России по экспорту мяса птицы
Московская область вышла на первое место в России по экспорту напитков
Подмосковье заняло первое место в стране по экспорту кисломолочной продукции
Лора Луганская