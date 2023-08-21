Для подмосковных предпринимателей разработали бесплатное бизнес-обучение

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Московский областной филиал РАНХиГС вместе с подмосковным центром «Мой бизнес» разработал бесплатную программу обучения предпринимателей, сообщили в пресс-службе филиала. Программу реализуют в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом.
Тренинги и вебинары стартуют с 4 сентября и продлятся до 14 сентября. Предпринимателей научат основам бизнес-планирования, тому, как сделать конкурентный анализ и разработать маркетинговую стратегию. На тренингах расскажут и о способах привлечения инвестиций, возможностях оценки эффективности и рисков.
Первый модуль, «Основы бизнес-планирования», пройдёт с 4 по 7 сентября. Второй модуль, «Контент на миллион, или учимся писать продающие тексты», состоится с 11 по 14 сентября.
Завершившие программу участники получат сертификаты РАНХиГС установленного образца. Авторов проектов-победителей ждут призы и памятные подарки.
Обучение будет бесплатным. Узнать всю информацию и зарегистрироваться можно на сайте.
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Первый модуль, «Основы бизнес-планирования», пройдёт с 4 по 7 сентября. Второй модуль, «Контент на миллион, или учимся писать продающие тексты», состоится с 11 по 14 сентября.
Обучение будет бесплатным. Узнать всю информацию и зарегистрироваться можно на сайте.
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Лора Луганская