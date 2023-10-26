«Добрый» обогнал Coca-Cola по доле продаж в России

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Бренд «Добрый», который разливается на бывших заводах Coca-Cola в России, обогнал оригинальный напиток по доле продаж. Данные зафиксировала компания NielsenIQ.
По итогам восьми месяцев этого года бренд «Добрый» стал вторым в рейтинге пятидесяти крупнейших по продажам товаров повседневного спроса. На данный момент на долю торговой марки приходится 1,2 % продаж на российском рынке FMCG в стоимостном выражении.
Сообщается, что до момента ухода с рынка РФ компания Coca-Cola в этом же рейтинге занимала шестое место, доля продаж компании составляла 0,9 процента. По информации NielsenIQ, с января по июль прошлого года ассортимент газировки в торговых сетях вырос на десять процентов.
Ранее сообщалось, что в России изменится вкус газированных напитков. Причина ухудшения вкуса в подорожавшем акцизе на сахаросодержащие напитки и сахарозаменители.
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Сообщается, что до момента ухода с рынка РФ компания Coca-Cola в этом же рейтинге занимала шестое место, доля продаж компании составляла 0,9 процента. По информации NielsenIQ, с января по июль прошлого года ассортимент газировки в торговых сетях вырос на десять процентов.
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Екатерина Коршунова