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Владимир Путин издал указ, согласно которому доли иностранных владельцев в компании Danone и пивоваренной компании «Балтика» временно переходят в управление России. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
А датская корпорация Carlsberg Group, которой принадлежит «Балтика», объявила о завершении работы в России в марте 2022 года. В июне этого года был найдет покупатель, однако его имя, а также точные сроки завершения продажи активов пока неизвестны.
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Анастасия Чинкова