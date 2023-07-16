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Доли компаний Danone и "Балтика" временно передаются Росимуществу

16 июля 2023, 17:47

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Владимир Путин издал указ, согласно которому доли иностранных владельцев в компании Danone и пивоваренной компании «Балтика» временно переходят в управление России. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В октябре прошлого года французский производитель молочных продуктов Danone сообщил о желании покинуть российский рынок. Инвесторам предложили выкупить от 75% бизнеса, но с учётом, что активы можно будет выкупить обратно. В числе претендентов на активы были крупные российские агрохолдинги, такие как: «Русагро», «ЭкоНива», «Черкизово» и др.

А датская корпорация Carlsberg Group, которой принадлежит «Балтика», объявила о завершении работы в России в марте 2022 года. В июне этого года был найдет покупатель, однако его имя, а также точные сроки завершения продажи активов пока неизвестны.

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#активы
#бизнес
#торговля
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Mash: Купюры достоинством в пять и десять рублей планируют ввести в оборот в Москве и Подмосковье
16 июля 2023, 16:54

Фото: istockphoto/ь:Svetlana Parnikova

В Москве и Московской области планируется запустить в оборот купюры номиналом пять и десять рублей. Телеграм-канал Mash сообщает, что крупные компании уже разослали своим сотрудникам памятки о том, как проверять банкноты на подлинность.
Кассово-инкассаторские центры уже предоставляют вместо пяти- и десятирублевых монет соответствующие купюры, а Центробанк включил их в памятку о проверке на подлинность. Собственно, правила такие же, как и для других бумаг, передает EurAsia Daily. На просвет различимы водяные знаки и нити, цифры и текст «Билет банка России» рельефные на ощупь, при рассмотрении под острым углом видны буквы «РР».

Отмечается, что дороговизна металла — не единственная причина, по которой Банк России решил вернуться к печатанию бумажных денег. Купюры стали более долговечными благодаря новым технологиям. Как объяснили в ЦБ, их теперь покрывают специальным лаком, что увеличивает период их обращения на 30%. Кроме того, монеты неудобны и мало кому нужны. Инфляция превратила в мелочь даже десятирублевку, монету самого крупного достоинства. В итоге неудобная мелочь оседает в копилках россиян практически навечно. А Центробанк тратит деньги на выпуск металлических денег, которые почти не участвуют в обороте. С купюрами будет значительно проще.

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Пятирублевые банкноты могут вернуться в Россию в 2023 году

#купюры
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#номинал
#центробанк
#оборот
#москва
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Последний сухогруз в рамках зерновой сделки покинул порт Одессы
16 июля 2023, 16:38

Фото: iStock/elena_larina

Последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло порт Одессы. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Последнее судно в рамках сделки при посредничестве ООН, позволяющей безопасный экспорт украинского зерна через Чёрное море, покинуло порт Одессы утром в воскресенье, до истечения крайнего срока для продления соглашения», — сказано в публикации.

Сообщается, что сухогруз идёт под флагом Турции.

В понедельник, 17 июля, заканчивается действие зерновой сделки. Представители России, Турции, Украины и ООН год назад подписали документы, в которых обозначился порядок действий для вывоза украинской сельхозпродукции из портов Чёрного моря, а также предусматривалось отсутствие каких-либо ограничений на экспорт российских продуктов и удобрений на мировые рынки.

Однако в Кремле отметили, что сделка осуществлена «в одни ворота», поскольку она не сработает для России, а Украина поставляет зерно, в основном, в Европу, а не в бедные страны Африки.

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#зерно
#экономика
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Россия вошла в тройку крупнейших торговых партнёров Индии
16 июля 2023, 12:21

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Россия впервые вошла в тройку крупнейших торговых партнёров Индии, достигнув рекордного показателя товарооборота. Это следует из данных министерства торговли и промышленности Индии.
Объём двусторонней торговли за период января-мая 2023 года вырос в 3,8 раза и достиг рекордного показателя в 27,1 млрд долларов. 

Отмечается, что произошёл рост закупок индийской стороной российских товаров, что сохранило за Россией статус второго по значимости поставщика товаров в страну. Но сообщается и об увеличении экспорта индийской продукции в Россию.

На первом месте в тройке товарных партнёров Индии стоит Китай. С этой страной сумма товарооборота составляет 41,1 млрд долларов.  

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#Россия
#Индия
#торговля
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РИА Новости: Потери Киева в случае разрыва зерновой сделки составят до 500 млн долларов ежемесячно
16 июля 2023, 08:56

Фото: istockphoto/Andrey Iudin

Подсчитано, сколько Киев может потерять в случае прекращения действия зерновой сделки. Исходя из данных ООН, Минсельхоза и таможни Украины, потери составят до 500 млн долларов в месяц.
Соответствующие расчеты произвели аналитики РИА Новости. Всего за время действия Черноморской инициативы Украина отправила на экспорт агропродукции на сумму 9,8 млрд долларов. С августа 2022 года по июнь 2023 года было вывезено 50,6 миллиона тонн зерна. В рамках зерновой сделки было поставлено 28,1 миллиона тонн зерна, то есть 55,5% от всех украинских поставок на мировой рынок.

Основная часть экспортных отгрузок идет через порты: доля поставок через них составила 78%, причем в последние месяцы она стабильно превышала 80%. Остальная часть агропродукции отправлялась за рубеж железнодорожным, автомобильным и паромным транспортом. 

Срок действия зернового соглашения истекает 17 июля. Ранее МИД России заявлял, что судя по всему продлеваться оно не будет, так как достигнутые договоренности не выполняются, а ООН пренебрегает российской частью договоренностей по зерновому пакту. В Кремле также заявили, что никаких предпосылок для продления зерновой сделки нет.

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#украина
#зерновая сделка
#ООН
#МИД
#порт
#экспорт
#потери
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Профессор ВШЭ Братерский: У России нет весомых причин для продления зерновой сделки
16 июля 2023, 07:37

Фото: iStock/elena_larina

Профессор кафедры мировой экономики и политики ВШЭ Максим Братерский заявил в интервью для РИА Новости, что Москве стоит продемонстрировать решимость и отказаться от продления зерновой сделки.
Профессор подчеркнул, что совсем не будет удивлен, если в Кремле все же примут решение о продлении сделки — ведь сейчас она, по сути, не работает, и продлевать ее нет никакого смысла.

По мнению Братерского, сделку можно было бы продлить ради подключения Россельхозбанка к системе SWIFT, но это не является веской причиной. Платежи за поставленное продовольствие можно проводить и через другие финансовые учреждения. 

Неубедительным эксперт считает и тезис о том, что миру без зерновой сделки грозит голод. Братерский напомнил, что почти все поставленное зерно попало не в Азию и Африку, согласно договоренностям, а в европейские страны — что моментально создало, в свою очередь, проблемы для фермеров из Польши и Болгарии.

Среди европейских стран наибольшее количество украинского зерна было отгружено в Испанию — 2,06 миллиона тонн, или 6,3% от общего объема. Но самую большую долю агропродукции в рамках сделки получил Китай — 7,96 миллиона тонн, что составляет почти четверть от общего объема поставок. В тройку лидеров также входит Турция, куда было направлено 9,9% поставок, или 3,2 миллиона тонн зерна. Далее следуют Италия (2,1 миллиона тонн) и Нидерланды (1,9 миллиона тонн).В то же время на беднейшие страны, а по классификации ООН к ним относятся Йемен, Афганистан, Сомали, Судан и Эфиопия, за все время действия зерновой сделки было направлено всего 768,6 тысячи тонн продукции, что составляет жалкие 2,3% от общего объема отгрузок.

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#эксперты
#ВШЭ
#Россия
#зерновая сделка
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Иркутские студенты разработали пожарный БПЛА с использованием искусственного интеллекта
15 июля 2023, 17:22

Фото: istockphoto/akiyoko

Студенты Иркутского национального исследовательского технического университета разработали уникальный беспилотник, который может тушить пожары с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом рассказали в пресс-службе оператора платформы Национальной технологической инициативе.
Работа по разработке и наладке БПЛА велась в рамках акселерационной программы федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Аппарат сможет летать по запрограммированному маршруту и при помощи ИИ сможет отличать туристский костер или блеск металла на солнце от очага возгорания, передает РИА Новости. Затем полученные данные будут переданы в мониторинговый центр.

Студенты, участвовавшие в разработке беспилотника, готовятся к летным испытаниям, тестируя его на стенде. Отмечается, что дрон имеет уникальные технические и аэродинамические характеристики. Юные разработчики соединили в аппарате способность укороченного взлета и посадки на пересеченной местности, простоту конструкции, производства и пилотирования. Далее беспилотник будет совершенствоваться и дорабатываться.

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#эксперты
#ВШЭ
#Россия
#зерновая сделка
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Экономист Беляев рассказал, как надёжнее хранить сбережения
15 июля 2023, 16:46

Фото: iStock/marchmeena29

В настоящее время надёжнее хранить сбережения в валюте и золоте. Об этом заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с Lenta.ru.
Экономист пояснил, что в прошлом году ни в коем случае нельзя было хранить деньги в валюте. Сейчас ситуация кардинально изменилась, поэтому хранение сбережений в валюте является наиболее надёжным и удобным способом.

Также Беляев рассказал про другие способы хранения денег, например, в виде золота. 

«Есть такое понятие — обезличенные металлические счета. То есть вы приходите в банк, отдаете свои деньги, а вам их пересчитывают в граммы драгоценного металла. Когда вы хотите выйти из этого счета, то вам оценивают ваши граммы по текущей цене. Но тут может получиться, что вы что-то потеряли, а может получиться, что что-то выиграли. Потому что в долгосрочном аспекте цена на золото растет, но падения бывают», — объяснил он.

Кроме того, Беляев сообщил, что можно хранить день на счету в банке и на фондовом рынке. Второй способ больше подойдёт для повышения доходов. Однако он предупредил, что к проведению операций на фондовом рынке нужно относиться ответственно, как ко второй работе. 

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#экономика
#сбережения
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Пелаццо: Россия сможет расплачиваться за итальянские товары рублями
15 июля 2023, 15:34

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Итало-российская торговая палата (ИРТП) предложила создать систему, благодаря которой российские компании смогут покупать разрешённые для ввоза в страну товары и оплачивать их рублями. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава ИРТП Фердинандо Пелаццо.
«Мы хотим создать систему, которая позволит российскому покупателю платить в рублях нам, а мы с нашего счета в третьей стране потом могли бы переводить эти деньги в Италию», – сообщил Пелаццо.
Он также уточнил, что в настоящее время имеется ряд трудностей с товарообменом между Россией и Италией, в том числе, из-за товаров, попавших под санкции. 

Пелаццо оценил объём предстоящих работ и сообщил, что для создания такой системы уйдет несколько месяцев, поскольку необходимо вести переговоры с банками, найти третью страну и установить отношения с её финансовым регулятором. 

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#Италия
#Россия
#торговля
#экономика
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Эксперт Кузьмич дал рекомендации по борьбе с борщевиком
15 июля 2023, 15:15

Фото: istockphoto/TatianaNurieva

Борщевик очень жизнестоек и способен быстро разрастаться на обширных территориях. Доктор сельскохозяйственных наук Михаил Кузьмич дал несколько рекомендаций по борьбе с этим опасным сорняком.
В беседе с РИА Новости эксперт отметил, что легких и быстрых способов в противостоянии этому растению не существует из-за глубокого залегания его корневой системы. Поэтому, чтобы эффективно бороться с сорняком, недостаточно просто скашивать его и удалять корни. Следует использовать также гербициды. После чего можно высаживать растения-антагонисты, например, клевер, зернобобовые или малину.

У борщевика Сосновского отсутствуют естественные болезни и вредители, поэтому борьба с ним представляет собой очень сложную задачу. В первую очередь, нельзя давать созревать семенам, которые потом разнесет ветер, транспорт или человек. Кроме вреда для культурных растений, некоторые виды борщевика опасны и для здоровья человека, так как содержат вещества, вызывающие фотохимические ожоги. Бороться с борщевиком сложно, но возможно, заключил специалист.

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#борщевик
#сорняк
#борьба
#растение
#семена
#гербициды
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