Доллар на бирже опустился ниже 95 рублей

В среду, 16 августа, президент России Владимир Путин намерен обсудить с правительством меры по усилению валютного контроля. Это стало необходимым после того, как повышение Центробанком ключевой ставки сразу на 350 процентных пунктов — до 12% — не привело к укреплению рубля.