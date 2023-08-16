Доллар на бирже опустился ниже 95 рублей

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Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 95 рублей, следует из данных Московской биржи.
Падает и евро, он близится к отметке в 103 рубля.
На 16.32 по московскому времени курс доллара падал на 2,77 рубля, до 94,32 рубля, евро – на 2,94 рубля, до 103,08 рубля, юаня - на 36 копеек, до 12,89 рубля.
Падение валюты предсказал аналитик Владимир Чернов. Он заявил, что корректировка доллара в ближайшее время будет в районе 92-99,5 рублей. Он добавил, что повышение ключевой ставки рефинансирования приведёт к повышению стоимости всех заимствований и, соответственно, к снижению темпов и объёмов кредитования бизнеса и населения.
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На 16.32 по московскому времени курс доллара падал на 2,77 рубля, до 94,32 рубля, евро – на 2,94 рубля, до 103,08 рубля, юаня - на 36 копеек, до 12,89 рубля.
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Евгения Парфентьева