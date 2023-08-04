Доллар на Мосбирже превысил 96 рублей впервые с марта прошлого года

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Курс доллара на Московской бирже превысил 96 рублей, это произошло впервые с марта 2022 года. Информация следует из данных Московской биржи.
Таким образом, курс доллара расчетами «завтра» на 17.50 по московскому времени растет на 1,1 рубля, до 96,09 рубля. При этом курс евро поднялся выше 106 рублей.
При этом Банк России установил официальный курс доллара в размере 94,8076 рублей на 5-7 августа. Курс евро был повышен до 103,8379 рублей.Юань зафиксирован на 13,1755 рублях.
По мнению главного аналитика ПСБ Дениса Попова, ослабление рубля связано с повышенным спросом на валюту у крупных покупателей. К тому же, наблюдается активный отток валюты из России, а вот притока практически нет.
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При этом Банк России установил официальный курс доллара в размере 94,8076 рублей на 5-7 августа. Курс евро был повышен до 103,8379 рублей.Юань зафиксирован на 13,1755 рублях.
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Элина Позднякова